Envisagés
Laurent Jenny poursuit de livre en livre une réflexion toute personnelle sur les arts visuels. La brûlure de l’image (Mimesis, 2019) portait sur la photographie argentique et l’impact de son invention ; Le désir de voir (L’Atelier contemporain, 2020) et La folie du regard (L’Atelier contemporain, 2023) traitaient des formes du regard, peinture et photographie mêlées. Il mène en parallèle une entreprise autobiographique fragmentaire, avec Le lieu et le moment (Verdier, 2015) et Sur l’instant (Verdier, 2024). Ces deux veines se rejoignent aujourd'hui avec Envisagés, qui paraît dans la nouvelle collection "Le photographe" des éditions Manucius : l'essayiste y médite une série de portraits photographiques qu'il a lui-même réalisés comme autant de "visages à lire". Fabula vous invite à feuilleter quelques pages de l'album…