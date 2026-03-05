Homosexualité transcendantale
Dans un essai superbement intitulé Homosexualité transcendantale (Vrin), Denis Guénoun entreprend de formuler et d’étayer une hypothèse sur l’homosexualité – envisagée, selon un point de vue situé, dans son expérience masculine. Une telle forme de vie est considérée, non comme une particularité de certains individus, mais comme un événement survenant à l’humain. À partir d’un libre dialogue avec Platon, et à travers des lectures portant sur Proust, le rapport Sartre-Genet, ou le dramaturge Jean-Luc Lagarce, l’ouvrage propose un usage décalé du concept de transcendantal, pour tenter de rendre compte de ce que peut signifier l’amour entre hommes (ou entre femmes, mais il y faudrait une autre étude) comme donnée et projet anthropologiques. Il retrouve là une surprenante intuition déjà formulée par le poète américain Whitman : l’attribution d’une portée historique et politique à la "camaraderie d’amour". On peut lire sur Fabula la Note liminaire de l'ouvrage…