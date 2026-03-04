La bibliothèque intérieure de Thibaudet
On doit à Antoine Compagnon et Christophe Pradeau de nous avoir fait lire (et relire) les Réflexions sur la littérature d'Albert Thibaudet, dans un monumental Quarto (Gallimard), et à Michel Jarrety d'avoir réédité Physiologie de la critique. Un volume supervisé par Christophe Pradeau, Jessica Desclaux et Théo Millot vient dresser un portrait du chroniqueur de la Nrf et professeur genevois sous le titre Albert Thibaudet. Une cité des livres. L'ouvrage, qui paraît dans la coll. "Mémoires de la critique" de Sorbonne Université Presses (sic), invite à pénétrer dans la bibliothèque bâtie à Tournus en Bourgogne, dont nous connaissons la composition grâce à un catalogue de vente aux enchères, mais plus encore dans la bibliothèque intérieure de Thibaudet, celle d’un homme "multilatéral", ouvert aux tendances les plus diverses. Littérature de toutes les époques, française ou étrangère, mais aussi philosophie, histoire, politique, cinéma : une quinzaine d’études issues du colloque anniversaire tenu à Paris en juin 2024 rendent compte de l’extrême variété des rayons qui la composent. Elles sont complétées par une anthologie réunissant une dizaine d’articles du critique lui-même, rares ou inédits, parmi lesquels un important ensemble consacré à Proust. Fabula vous invite à parcourir la table des matières du volume.
Rappelons que Christophe Pradeau avait donné au numéro inaugural (et à plus d'un titre fondateur) de Fabula-LhT, "Théorie et histoire littéraire", un essai sur l'article "Les deux ordres" publié par Albert Thibaudet dans La Revue Critique des Idées et des Livres en avril 1921.
(Illustr. : Albert Thibaudet en 1934, photo : Max Emile Jean Kettel (1902-1961), source Bibliothèque de Genève)