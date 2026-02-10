Marguerite Duras, La bête dans la jungle (postface de Mireille Calle-Gruber)

Postface de Mireille Calle-Gruber

“En lisant le texte de Marguerite Duras, j’ai été frappée par tout ce qui me semblait typiquement « durassien », mais à mon grand étonnement, j’ai constaté ensuite qu’un certain nombre d’expressions étaient déjà chez James : cela veut dire qu’il y a une fusion formidable où Marguerite Duras a été totalement elle-même tout en rejoignant complètement James. C’est juste, profondément.” — Delphine Seyrig.

La bête dans la jungle est une histoire d’amour ou plutôt l’histoire d’un aveuglement, d’un acte manqué, une histoire à la fois banale et tragique : passer toute sa vie à côté de ce qu’on cherche sans le voir.

Lors d’une réception dans un château anglais, vers 1880, un homme et une femme se rencontrent. Ils parlent et voilà que s’impose l’étrange sentiment de s’être déjà vus quelque part. Elle se souvient parfaitement et le laisse s’égarer dans les erreurs de sa mémoire avant de lui rappeler : c’était à Sorrente, il lui avait confié qu’il avait au plus profond de lui la conviction d’être destiné à un événement d’ordre extraordinaire, peut-être même terrible, terrifiant. Ensemble, ils vont attendre leur vie durant qu’advienne cet événement, que surgisse cette bête qu’il sent tapie dans la jungle et prête à bondir sur lui.

En 1961, James Lord réalise une adaptation théâtrale en anglais de la nouvelle de Henry James, qu’il demande à Marguerite Duras de traduire en français. Celle-ci prend d’emblée de grandes libertés avec la version de James Lord. La pièce est montée au théâtre de l’Athénée en 1962.

Au début des années 1980, Marguerite Duras reprend l’adaptation à la demande d’Alfredo Arias, qui la met en scène avec Delphine Seyrig et Sami Frey. Dans cette deuxième adaptation, Duras s’approprie définitivement la nouvelle de Henry James pour en faire une œuvre propre. C’est cette version que nous reprenons ici en lui adjoignant en annexe la version inédite de 1961. Le lecteur pourra ainsi mesurer, à la lecture de ces deux versions, comment, par la magie de la réécriture, une œuvre qui restait assez classique devient définitivement une œuvre durassienne.

Lire les premières pages…