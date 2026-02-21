Marguerite Duras, L'Amant et autres écrits (préf. de Julien Piat)

Ce volume contient : Un barrage contre le Pacifique L'Éden Cinéma L'Amant L'Amant de la Chine du Nord

Indochine, fin des années 1920. Une mère lutte contre l’océan qui rend incultivable sa concession. Sa fille est courtisée par un homme riche, mais l’affaire n’aboutit pas. Son fils cède à la violence. En 1950, Un barrage contre le Pacifique est l’un des premiers sommets de l’œuvre de Marguerite Duras. Bien que le roman soit autobiographique, l’histoire intime de la jeune fille, rebaptisée Suzanne, y est comme tenue à distance. Le temps n’est pas encore venu.

L’Éden Cinéma de 1977, pièce « à lire autant qu’à entendre », est la réécriture du roman pour la scène. Le Barrage était l’histoire d’un héroïsme ; Duras tient sa pièce pour l’histoire d’une femme « comme les autres ». Un premier verrou a sauté ; la relation entre la jeune fille et le « petit frère » se fait plus explicite, au point que le metteur en scène Claude Régy voit dans l’inceste un motif essentiel de l’ouvrage. Quoi qu’il en soit, il existe à présent un « cycle indochinois » dans l’œuvre de Duras.

Le livre qui en sera la clé de voûte paraît en 1984 et obtient le prix Goncourt. Tout va changer pour Marguerite. Et dans L’Amant tout a déjà changé. Le ton, le style ni la narration ne sont plus ceux du Barrage. La célèbre « écriture courante » durassienne est à l’œuvre. Les images mentales se mêlent à la description de photos absentes : un album photographique sans photographies, dira-t-on. Et le récit de l’éveil des sens. Duras a gagné sa « bataille avec le silence », elle dit ce qu’elle avait tu jusqu’alors, « la défloration de l’enfant blanche » par l’amant chinois : déshonneur, transgression, scandale.

Le cinéma s’en mêle. Elle veut écrire l’adaptation, mais son scénario est mis de côté. On connaît la suite. L’Amant de la Chine du Nord est en 1991 le livre né du projet de film lui-même né du livre qui a porté à son point d’ébullition l’histoire racontée dans un premier livre puis sur scène. Les éléments constitutifs du cycle indochinois restent en place, mais ils portent, profondément gravée, la marque du film qui n’a pas eu lieu et à quoi Duras songe encore, au conditionnel (« en cas de film… »). « C’est un livre. / C’est un film. » Le texte tire de cette hybridité une force unique.

Essentiels dans l’œuvre de Marguerite Duras, ces quatre livres, enrichis de documents qui en éclairent la conception, l’écriture et la réception, se trouvent réunis dans ce Tirage spécial, qui comporte en outre – hors texte – les photos « absentes ».