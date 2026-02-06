Agenda
Le bleu et le blanc. Interférences entre les arts et littératures dits "populaires" et "savants" du XVIIe s. à nos jours (Rouen)

Le bleu et le blanc. Interférences entre les arts et littératures dits « populaires » et « savants » du XVIIe siècle à nos jours

Comité organisateur : Coline Moy, Tony Gheeraert, Anna Fouqué-Legros, Karine Abiven

– Cycle de journées –

Vendredi 20 février 2026, 9h30-17h

Maison de l’université, Salle de conférences

Programme

08h45 : Accueil

09h15 : Ouverture

Session 1, modérée par Tony Gheeraert

9h30 : Matthieu Letourneux (Université de Paris Nanterre), « Littérature populaire / littérature savante : un phénomène historique, une question désuète »

10h05 : Laetitia Gonon (Université Rouen Normandie), « Baudelaire : un petit peu de populaire en prose »

10h40 : pause

Session 2, modérée par Ariane Ferry

11h00 : Anne Besson (Université d’Artois), « Modes de consommation érudits des littératures de genre contemporaines »

11h35 : Anatole Delafargue (Université de Paris Nanterre), « Le partage de la critique : étude comparée des réceptions universitaires et amatrices de La Horde du Contrevent d’Alain Damasio »

12h15-14h00 : déjeuner

Session 3, modérée par Karine Abiven

14h00 : Mélanie Lucciano (Université de Rouen Normandie),  « La chrie, une forme "populaire"? »

14h35 : Élise Roussel (Université Bourgogne Europe), « Marie-Jeanne L’Héritier : lectrice critique et contributrice malgré elle à la littérature “populaire” »

15h10-15h30 : pause

Session 4, modérée par Laetitia Gonon

15h30 : Edoardo Cagnan (Sorbonne Université), « Créer un lectorat savant : La Belle Histoire de Leuk-le-Lièvre de Senghor et Sadji »

16h05 : Marie-Clémence Regnier (Université d’Artois), « Le Rose et le Noir. Médiation culturelle et touristique par le polar du patrimoine médiéval : la commande d’un Nom de la rose normand »

16h45 : conclusion.