Le bleu et le blanc. Interférences entre les arts et littératures dits "populaires" et "savants" du XVIIe s. à nos jours (Rouen)
Le bleu et le blanc. Interférences entre les arts et littératures dits « populaires » et « savants » du XVIIe siècle à nos jours
Comité organisateur : Coline Moy, Tony Gheeraert, Anna Fouqué-Legros, Karine Abiven
– Cycle de journées –
Vendredi 20 février 2026, 9h30-17h
Maison de l’université, Salle de conférences
08h45 : Accueil
09h15 : Ouverture
Session 1, modérée par Tony Gheeraert
9h30 : Matthieu Letourneux (Université de Paris Nanterre), « Littérature populaire / littérature savante : un phénomène historique, une question désuète »
10h05 : Laetitia Gonon (Université Rouen Normandie), « Baudelaire : un petit peu de populaire en prose »
10h40 : pause
Session 2, modérée par Ariane Ferry
11h00 : Anne Besson (Université d’Artois), « Modes de consommation érudits des littératures de genre contemporaines »
11h35 : Anatole Delafargue (Université de Paris Nanterre), « Le partage de la critique : étude comparée des réceptions universitaires et amatrices de La Horde du Contrevent d’Alain Damasio »
12h15-14h00 : déjeuner
Session 3, modérée par Karine Abiven
14h00 : Mélanie Lucciano (Université de Rouen Normandie), « La chrie, une forme "populaire"? »
14h35 : Élise Roussel (Université Bourgogne Europe), « Marie-Jeanne L’Héritier : lectrice critique et contributrice malgré elle à la littérature “populaire” »
15h10-15h30 : pause
Session 4, modérée par Laetitia Gonon
15h30 : Edoardo Cagnan (Sorbonne Université), « Créer un lectorat savant : La Belle Histoire de Leuk-le-Lièvre de Senghor et Sadji »
16h05 : Marie-Clémence Regnier (Université d’Artois), « Le Rose et le Noir. Médiation culturelle et touristique par le polar du patrimoine médiéval : la commande d’un Nom de la rose normand »
16h45 : conclusion.