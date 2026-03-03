Hommage à Marguerite Duras, avec Victor Laby et Brigitte Mougin (Les Cahiers de Colette, Paris)

Le 13 mars prochain à 18h, la librairie Les Cahiers de Colette vous invite à une soirée hommage à l’occasion des 30 ans de la mort de Marguerite Duras.

Cette rencontre aura lieu à l’occasion de la parution du livre de Victor Laby, Marguerite Duras, femme politique (Éditions de l’Observatoire, 2026). L’auteur échangera avec le public et proposera une séance de signature.

La soirée sera également ponctuée par une lecture de textes de Duras par Brigitte Mougin, comédienne et metteuse en scène.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.