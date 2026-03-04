(Im)mobilis in (im)mobili : mouvements et circulations dans la littérature carcérale européenne, XVIe-XIXe s. (Boulogne-sur-Mer)

Colloque international

(Im)mobilis in (im)mobili : mouvements et circulations dans la littérature carcérale européenne (XVIe-XIXe siècles)

Boulogne-sur-Mer, 19-20 mars 2026

Organisation : Louise Dehondt (LASLAR, Université de Caen Normandie)

et Marie-Agathe Tilliette (HLLI, Université du Littoral Côte d’Opale)

—

Programme

Jeudi 19 mars

10h30 accueil / présentation

10h45-11h30 Anne Duprat (IUF/Université de Picardie Jules Verne), « Prisons : lieux communs et circulation du sens dans l’espace méditerranéen (XVIe-XVIIe siècles) »

11h30-12h45 S’affranchir des murs

Modération : Anne Duprat (IUF/Université de Picardie Jules Verne)

Elisabeth Lacombe (Université de Lille), « Communications angéliques, communications diaboliques : les scènes de prisons comme espace dramatique de verticalité spirituelle dans le théâtre français, anglais et espagnol prémoderne »

Louise Dehondt (Université de Caen Normandie), « Benvenuto Cellini, évasion spectaculaire et illumination mystique »

12h45-14h déjeuner

14h-16h Se représenter en prison

Modération : Marie-Agathe Tilliette (Université du Littoral Côte d’Opale)

Marion Bally (Université Rennes 2), « La prison comme lieu d’ “ex-enchâssement” dans les romans du chevalier de Mouhy »

Cécile Tarjot (Université Rennes 2), « Résister à la réification carcérale : inertie et effervescence des récits carcéraux sous la Révolution »

Fanny Arama (Université Paris Cité), « Mme Roland : une Spartiate en prison »

16h-16h15 pause

16h15-18h15 Entre témoignage et fiction

Modération : Louise Dehondt (Université de Caen Normandie)

Fanny Lalande (Université Lyon 2), « Des témoignages à la fiction : itinéraire du personnage Hérapine dans les écrits de prison protestants (1687-1784) »

Marine Berthiot (Université de Galway), « Enfermement des Magdaléennes : entre fantasmes et silences »

Marceau Levin (Université de Toronto), « Voyages à Sainte-Pélagie »

—

Vendredi 20 mars

9h-9h45 Marc Hersant (Université Sorbonne nouvelle), « Les soliloques épistolaires de Sade »

9h45-10h pause

10h-12h Libertés carcérales

Modération : Valentine Dussueil (Université du Littoral Côte d’Opale)

Annabelle Bolot (Université de Picardie Jules Verne), « “Le lieu où l’on est le plus libre” : expérience carcérale, circulation et échanges chez Madame de Staal-Delaunay »

Jacques Marckert (Université Clermont Auvergne), « Fabrice del Dongo : un nouveau Casanova »

Marie-Agathe Tilliette (Université du Littoral Côte d’Opale), « Friedrich von der Trenck, un autre célèbre évadé »

12h-13h30 déjeuner

13h30-14h15 Fiona McIntosh-Varjabédian (Université de Lille), « Complots et enfermement dans The Abbot de Walter Scott »

14h15-14h30 pause

14h30-16h30 S’échapper par l’écriture

Modération : François Berquin (Université du Littoral Côte d’Opale)

Nicolas Lombart (Université d’Orléans), « Sortir de/du Babilon ? Mobilité(s) et immobilité dans la poésie carcérale de Michel d’Amboise (c. 1535) »

Sophie Rothé (Université de Tours), « L’évasion épistolaire d’amants enfermés : Sophie de Monnier et Gabriel de Mirabeau »

Anabelle Guilbeault (Université de Montréal), « “Notre désœuvrement produisit une multitude innombrable de ces lettres” : circulation des lettres et des genres en prison dans les Mémoires de Mme de Staal-Delaunay ».