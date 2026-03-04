(Im)mobilis in (im)mobili : mouvements et circulations dans la littérature carcérale européenne, XVIe-XIXe s. (Boulogne-sur-Mer)
Colloque international
(Im)mobilis in (im)mobili : mouvements et circulations dans la littérature carcérale européenne (XVIe-XIXe siècles)
Boulogne-sur-Mer, 19-20 mars 2026
Organisation : Louise Dehondt (LASLAR, Université de Caen Normandie)
et Marie-Agathe Tilliette (HLLI, Université du Littoral Côte d’Opale)
—
Programme
Jeudi 19 mars
10h30 accueil / présentation
10h45-11h30 Anne Duprat (IUF/Université de Picardie Jules Verne), « Prisons : lieux communs et circulation du sens dans l’espace méditerranéen (XVIe-XVIIe siècles) »
11h30-12h45 S’affranchir des murs
Modération : Anne Duprat (IUF/Université de Picardie Jules Verne)
Elisabeth Lacombe (Université de Lille), « Communications angéliques, communications diaboliques : les scènes de prisons comme espace dramatique de verticalité spirituelle dans le théâtre français, anglais et espagnol prémoderne »
Louise Dehondt (Université de Caen Normandie), « Benvenuto Cellini, évasion spectaculaire et illumination mystique »
12h45-14h déjeuner
14h-16h Se représenter en prison
Modération : Marie-Agathe Tilliette (Université du Littoral Côte d’Opale)
Marion Bally (Université Rennes 2), « La prison comme lieu d’ “ex-enchâssement” dans les romans du chevalier de Mouhy »
Cécile Tarjot (Université Rennes 2), « Résister à la réification carcérale : inertie et effervescence des récits carcéraux sous la Révolution »
Fanny Arama (Université Paris Cité), « Mme Roland : une Spartiate en prison »
16h-16h15 pause
16h15-18h15 Entre témoignage et fiction
Modération : Louise Dehondt (Université de Caen Normandie)
Fanny Lalande (Université Lyon 2), « Des témoignages à la fiction : itinéraire du personnage Hérapine dans les écrits de prison protestants (1687-1784) »
Marine Berthiot (Université de Galway), « Enfermement des Magdaléennes : entre fantasmes et silences »
Marceau Levin (Université de Toronto), « Voyages à Sainte-Pélagie »
—
Vendredi 20 mars
9h-9h45 Marc Hersant (Université Sorbonne nouvelle), « Les soliloques épistolaires de Sade »
9h45-10h pause
10h-12h Libertés carcérales
Modération : Valentine Dussueil (Université du Littoral Côte d’Opale)
Annabelle Bolot (Université de Picardie Jules Verne), « “Le lieu où l’on est le plus libre” : expérience carcérale, circulation et échanges chez Madame de Staal-Delaunay »
Jacques Marckert (Université Clermont Auvergne), « Fabrice del Dongo : un nouveau Casanova »
Marie-Agathe Tilliette (Université du Littoral Côte d’Opale), « Friedrich von der Trenck, un autre célèbre évadé »
12h-13h30 déjeuner
13h30-14h15 Fiona McIntosh-Varjabédian (Université de Lille), « Complots et enfermement dans The Abbot de Walter Scott »
14h15-14h30 pause
14h30-16h30 S’échapper par l’écriture
Modération : François Berquin (Université du Littoral Côte d’Opale)
Nicolas Lombart (Université d’Orléans), « Sortir de/du Babilon ? Mobilité(s) et immobilité dans la poésie carcérale de Michel d’Amboise (c. 1535) »
Sophie Rothé (Université de Tours), « L’évasion épistolaire d’amants enfermés : Sophie de Monnier et Gabriel de Mirabeau »
Anabelle Guilbeault (Université de Montréal), « “Notre désœuvrement produisit une multitude innombrable de ces lettres” : circulation des lettres et des genres en prison dans les Mémoires de Mme de Staal-Delaunay ».