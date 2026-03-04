Lecture d'Histoires de Samora Mâchel de Pierre Guyotat (Lafayette Anticipations, Paris)

À l’occasion de la parution de Histoires de Samora Mâchel de Pierre Guyotat aux Éditions Gallimard, l’Association Pierre Guyotat, voulue par l’auteur, coorganise une rencontre consacrée à ce texte inédit le Jeudi 19 mars à 18h, à Lafayette Anticipations.

Le lieu de création contemporaine accueillera une lecture portée par cinq voix de la littérature contemporaine : Pierre Chopinaud, Constance Debré, Timothée Zourabichvili, Séphora Pondi et Clément Ribes, dans un format de lecture collective qui a connu des précédents marquants dans la célébration de l’œuvre de Pierre Guyotat, notamment pour le cinquantenaire de Tombeau pour cinq cent mille soldats en 2017 chez Azzedine Alaïa, ainsi que celui d’Éden, Éden, Éden en 2020, avec cinquante partenaires à travers le monde (eden50.org).

Annoncé dès les années 1980, et toujours retardé, Pierre Guyotat ne cessa jamais de travailler à ce texte. Les artistes si nombreux qui l’admirent en avaient vu des fragments publiés ici et là, ils avaient entendu son auteur en parler dans des entretiens. Et pourtant, rien ne sortait. Pierre Guyotat, ce moderne radical héritier de Rimbaud, continuait son aventure dans la langue, ce français qui rassemble tous les français dont il est l’instigateur, et Histoires de Samora Mâchel demeurait invisible. Partant de Samora Mâchel, le révolutionnaire du Mozambique, Pierre Guyotat en fait une de ses créatures, les putains, mêlant réalité, monde parallèle, figure de l’oppression et ambition dans la langue. Il donne à voir un théâtre à vivre en soi, en lecture intime.

Accès Billetterie…

—

Pour toute information complémentaire : Selma Laghmara — selma_laghmara@fas.harvard.edu