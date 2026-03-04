Pierre Guyotat – Histoires de Samora Mâchel. Lecture par Abd al Malik & Stanislas Nordey (Maison de la poésie)

À l’occasion de la parution de Histoires de Samora Mâchel de Pierre Guyotat aux Éditions Gallimard, l’Association Pierre Guyotat, voulue par l’auteur, coorganise une rencontre consacrée à ce texte inédit le Mercredi 11 mars à 19h à la Maison de la Poésie.

Des lectures d’extraits seront proposées par Abd Al Malik et Stanislas Nordey, compagnons de route de l’auteur, suivies d’une discussion avec les éditeurs :

– Guillaume Fau, directeur du département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France et exécuteur testamentaire de l’auteur ;

– Gérard Nguyen Van Khan, auteur du premier travail de recherche consacré à Pierre Guyotat en 1973 et co-auteur, avec lui, du lexique de Prostitution ;

– Briec Philippon, préparateur de copie de l’auteur durant quinze ans.

La rencontre, modérée par Selma Laghmara (Harvard University), reviendra sur le travail éditorial et la genèse de ce texte annoncé dès les années 1980, et toujours retardé. Pierre Guyotat ne cessa jamais d'y travailler. Les artistes si nombreux qui l’admirent en avaient vu des fragments publiés ici et là, ils avaient entendu son auteur en parler dans des entretiens. Et pourtant, rien ne sortait. Pierre Guyotat, ce moderne radical héritier de Rimbaud, continuait son aventure dans la langue, ce français qui rassemble tous les français dont il est l’instigateur, et Histoires de Samora Mâchel demeurait invisible. Partant de Samora Mâchel, le révolutionnaire du Mozambique, Pierre Guyotat en fait une de ses créatures, les putains, mêlant réalité, monde parallèle, figure de l’oppression et ambition dans la langue. Il donne à voir un théâtre à vivre en soi, en lecture intime.



