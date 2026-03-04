Séminaire CHCSC L'histoire culturelle au fil ds disciplines : Musicologie et histoire culturelle, avec Martin Guerpin, Malo de La Blanchardière, Marion Brachet (UVSQ, Guyancourt & en ligne)

Cette séance rassemble des musicologues et des spécialistes d’histoire culturelle et vise à interroger les liens entre les deux disciplines, d’un point de vue historiographique, dans un premier temps, puis à partir d’études de cas. Outre la place de la musique dans l’histoire culturelle et celle des questionnements tirés de l’histoire culturelle dans les études musicologiques, deux questions seront abordées en priorité. La première porte sur les effets épistémologiques et institutionnels du découpage disciplinaire qui perpétue un cloisonnement entre histoire et musicologie. La seconde concerne les apports spécifiques d’une discipline à une autre: dans quelle mesure la prise en compte des oeuvres musicales (et leur analyse) permet-elle d’éclairer sous un jour nouveau des questions propres à l’histoire culturelle? Et en quoi l’histoire culturelle invite les musicologues à renouveler les perspectives à partir desquels ils/elles abordaient la musique?

Titre des interventions :

Malo de la Blanchardière (UVSQ, CHCSC) - La musique comme objet historique : quelle place pour la musicologie dans l’histoire culturelle ?

Martin Guerpin (Sorbonne Université, IReMus) - Ce que les approches techniques de la musique peuvent apporter à l’histoire culturelle

Marion Brachet (UEVE, RASM-CHCSC) - Auditeurs d’aujourd’hui de musiques d’hier : l’histoire culturelle à travers l’écoute.

—

Malo de La Blanchardière est doctorant en histoire contemporaine à l’université Paris-Saclay (UVSQ, CHCSC) et à l’université de Genève. Sa thèse porte sur les rapports entre musiques populaires et aide humanitaire entre 1971 et 2005. Il est depuis septembre 2025 ATER à Sciences Po Strasbourg (Université de Strasbourg).

Marion Brachet est maîtresse de conférences en musiques actuelles à l’Université Évry Paris-Saclay depuis septembre 2025. Elle est docteure en musicologie de l’EHESS (Paris) et de l’Université Laval (Québec, Canada). Après un mémoire de master sur les récits dans le rock progressif, sa thèse portait sur la narrativité des musiques rock et folk anglo-saxonnes des années 1960 aux années 1980, avec un intérêt particulier pour ses enjeux génériques et politiques.

Martin Guerpin est professeur de musicologie à Sorbonne Université. Il est notamment l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français (Actes Sud, 2024), et Music and Postwar Transitions in the 19th and 20th Centuries (New York, Berghahn Books, 2023) et une édition critique de textes francophones sur le jazz parus dans les années 1920.