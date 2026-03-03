Agenda
Événements & colloques
Écrire la nature : du symbolisme à l’écopoétique en littérature/littérature de jeunesse - L’Air

Écrire la nature : du symbolisme à l’écopoétique en littérature/littérature de jeunesse - L’Air

  • Du au
Publié le par Marc Escola (Source : Bochra Charnay)

Colloque international

Écrire la nature : du symbolisme à l’écopoétique en littérature/littérature de jeunesse - L’Air

Université de Hradec Králové, Faculté de Pédagogie, Département de langue et littérature françaises

et ALITHILA, Université de Lille

Programme

 Jeudi 26 mars 2026


 10h00  Ouverture du colloque par Květa Kunešová 

 Présidence : Květa Kunešová  

10h15  Bochra Charnay, Université de Lille, France

Poétique de l’envol et de la capture : la figure de la femme-oiseau dans les ethnocontes et légendes

 10h45  Barbora Tomášková, Université Palacký à Olomouc, République tchèque

L’élément de l’air et la poétique du sensible chez Colette : lecture géopoétique et écopoétique de Histoires pour Bel-Gazou

11h15   Discussion

11h45  Myriam Guillevic, Université Rennes 2, France, Cedric Choplin, Université Rennes 2, France

Manquer ou ne pas manquer d’air ? : l’asthme comme marqueur identitaire dans les récits pour la jeunesse en langue bretonne

 12h15  Omar Tahir, Université Hassan II Casablanca, Maroc

Souffles, hauteurs et devenirs animaux : l’élément Air dans Croc-Blanc de Jack London

 12h45  Discussion et pause 

14h      Chama Elazouzi, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc

 Du souffle poétique au souffle menacé : l’air entre imaginaire symbolique et écopoétique en littérature de jeunesse contemporaine

 14h30  Sidi Mohamed Bouhssine, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc

Du souffle vital au nuage toxique : poétique et politique de l’air dans la littérature de jeunesse contemporaine

 15h      Květa Kunešová, Université Hradec Králové, République tchèque

Le dynamisme de l’air : de la brise à la tempête en littérature de jeunesse

15h30  Discussion

 

 Vendredi 27 mars 2026
 

Présidence : Bochra Charnay 

 10h présentation

10h 10 Thierry Charnay, Université de Lille, France

Décepteur et prométhéen : la figure de l’invincible roitelet dans les ethnotextes

 10h45  Klára Ležatková, Université Hradec Králové, République tchèque

« Acabris ! Acabras ! Acabram ! Fais-nous voyager par-dessus les montagnes ! » 

 11h15  Discussion et pause

 11h45  Raluca-Nicoleta Balaţchi, Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie et Ecaterina Foghel, Université d’État « Alecu Russo » de Bălți, République de Moldavie

Quand l’imaginaire s’envole vers des horizons linguistiques étrangers : les personnages fantastiques de l’air à l’épreuve de la traduction (français-roumain-anglais)

 12h15  Nadège Langbour, Université du Mans, France

Habiter l’air : Le Peuple de la brume d’Agualusa, de l’écofiction à « l’éolfiction »

 12h45 Discussion 

 13h15  Clôture du colloque par Květa Kunešová, Bochra et Thierry Charnay

 

 

 

 

 