Écrire la nature : du symbolisme à l’écopoétique en littérature/littérature de jeunesse - L’Air
Colloque international
Université de Hradec Králové, Faculté de Pédagogie, Département de langue et littérature françaises
et ALITHILA, Université de Lille
—
Programme
Jeudi 26 mars 2026
10h00 Ouverture du colloque par Květa Kunešová
Présidence : Květa Kunešová
10h15 Bochra Charnay, Université de Lille, France
Poétique de l’envol et de la capture : la figure de la femme-oiseau dans les ethnocontes et légendes
10h45 Barbora Tomášková, Université Palacký à Olomouc, République tchèque
L’élément de l’air et la poétique du sensible chez Colette : lecture géopoétique et écopoétique de Histoires pour Bel-Gazou
11h15 Discussion
11h45 Myriam Guillevic, Université Rennes 2, France, Cedric Choplin, Université Rennes 2, France
Manquer ou ne pas manquer d’air ? : l’asthme comme marqueur identitaire dans les récits pour la jeunesse en langue bretonne
12h15 Omar Tahir, Université Hassan II Casablanca, Maroc
Souffles, hauteurs et devenirs animaux : l’élément Air dans Croc-Blanc de Jack London
12h45 Discussion et pause
14h Chama Elazouzi, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc
Du souffle poétique au souffle menacé : l’air entre imaginaire symbolique et écopoétique en littérature de jeunesse contemporaine
14h30 Sidi Mohamed Bouhssine, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc
Du souffle vital au nuage toxique : poétique et politique de l’air dans la littérature de jeunesse contemporaine
15h Květa Kunešová, Université Hradec Králové, République tchèque
Le dynamisme de l’air : de la brise à la tempête en littérature de jeunesse
15h30 Discussion
Vendredi 27 mars 2026
Présidence : Bochra Charnay
10h présentation
10h 10 Thierry Charnay, Université de Lille, France
Décepteur et prométhéen : la figure de l’invincible roitelet dans les ethnotextes
10h45 Klára Ležatková, Université Hradec Králové, République tchèque
« Acabris ! Acabras ! Acabram ! Fais-nous voyager par-dessus les montagnes ! »
11h15 Discussion et pause
11h45 Raluca-Nicoleta Balaţchi, Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie et Ecaterina Foghel, Université d’État « Alecu Russo » de Bălți, République de Moldavie
Quand l’imaginaire s’envole vers des horizons linguistiques étrangers : les personnages fantastiques de l’air à l’épreuve de la traduction (français-roumain-anglais)
12h15 Nadège Langbour, Université du Mans, France
Habiter l’air : Le Peuple de la brume d’Agualusa, de l’écofiction à « l’éolfiction »
12h45 Discussion
13h15 Clôture du colloque par Květa Kunešová, Bochra et Thierry Charnay