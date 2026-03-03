Colloque international

Écrire la nature : du symbolisme à l’écopoétique en littérature/littérature de jeunesse - L’Air

Université de Hradec Králové, Faculté de Pédagogie, Département de langue et littérature françaises

et ALITHILA, Université de Lille

Programme

Jeudi 26 mars 2026



10h00 Ouverture du colloque par Květa Kunešová

Présidence : Květa Kunešová

10h15 Bochra Charnay, Université de Lille, France

Poétique de l’envol et de la capture : la figure de la femme-oiseau dans les ethnocontes et légendes

10h45 Barbora Tomášková, Université Palacký à Olomouc, République tchèque

L’élément de l’air et la poétique du sensible chez Colette : lecture géopoétique et écopoétique de Histoires pour Bel-Gazou

11h15 Discussion

11h45 Myriam Guillevic, Université Rennes 2, France, Cedric Choplin, Université Rennes 2, France

Manquer ou ne pas manquer d’air ? : l’asthme comme marqueur identitaire dans les récits pour la jeunesse en langue bretonne

12h15 Omar Tahir, Université Hassan II Casablanca, Maroc

Souffles, hauteurs et devenirs animaux : l’élément Air dans Croc-Blanc de Jack London

12h45 Discussion et pause

14h Chama Elazouzi, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc

Du souffle poétique au souffle menacé : l’air entre imaginaire symbolique et écopoétique en littérature de jeunesse contemporaine

14h30 Sidi Mohamed Bouhssine, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc

Du souffle vital au nuage toxique : poétique et politique de l’air dans la littérature de jeunesse contemporaine

15h Květa Kunešová, Université Hradec Králové, République tchèque

Le dynamisme de l’air : de la brise à la tempête en littérature de jeunesse

15h30 Discussion

Vendredi 27 mars 2026



Présidence : Bochra Charnay

10h présentation

10h 10 Thierry Charnay, Université de Lille, France

Décepteur et prométhéen : la figure de l’invincible roitelet dans les ethnotextes

10h45 Klára Ležatková, Université Hradec Králové, République tchèque

« Acabris ! Acabras ! Acabram ! Fais-nous voyager par-dessus les montagnes ! »

11h15 Discussion et pause

11h45 Raluca-Nicoleta Balaţchi, Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie et Ecaterina Foghel, Université d’État « Alecu Russo » de Bălți, République de Moldavie

Quand l’imaginaire s’envole vers des horizons linguistiques étrangers : les personnages fantastiques de l’air à l’épreuve de la traduction (français-roumain-anglais)

12h15 Nadège Langbour, Université du Mans, France

Habiter l’air : Le Peuple de la brume d’Agualusa, de l’écofiction à « l’éolfiction »

12h45 Discussion

13h15 Clôture du colloque par Květa Kunešová, Bochra et Thierry Charnay