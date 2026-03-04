Enseigner la dramaturgie à l'université (Rennes)
Université Rennes 2 - amphi B8
Si la dramaturgie en tant qu’activité artistique est questionnée assez régulièrement par la recherche en études théâtrales, la réflexion sur l’enseignement dramaturgique demeure quant à elle peu actualisée. Refuser, dans le lignage de Dort, que la dramaturgie se fasse discipline doit-il pour autant légitimer l’absence de méthodes, plus largement de réflexions pédagogiques sur celle-ci ? Ne devrions-nous pas, sans prétendre unifier nos états d’esprits dramaturgiques, leur donner des contours plus clairs et partager nos outils balbutiants afin qu’ils s’enrichissent mutuellement ? Ce colloque ne visera pas l’élaboration d’une méthode commune ni une hiérarchisation des pédagogies souhaitables, mais bien le croisement d’expériences et de projets concrets sur la manière de faire de la dramaturgie aujourd’hui à l’université. Et ce à l’heure où le texte théâtral, matériau autour duquel la réflexion dortienne était autrefois centrée, n’a plus le beau rôle sur les scènes et peut, parallèlement, ne plus rencontrer l’adhésion des étudiant·e·s-praticien·ne·s.
Programme
jeudi 9 avril
9h30 accueil
10h00 Introduction (Pierre Lesquelen)
Session 1 - Que faire du bon vieux texte de théâtre ?
10h30 “Sortir du paradigme littéraire : quels outils pour une dramaturgie renouvelée ?“ Pierre Katuszewski | Bordeaux Montaigne
10h50 “Pour une dramaturgie vivante : un nécessaire modèle de l’atelier ?“ Noor Sellier | Paris 3 - Sorbonne Nouvelle
11h10 “Dramaturgie en acte : Quand l’analyse théorique rencontre l’expérimentation scénique“ Katia Fallonne | Toulouse Jean Jaurès
11h30 “Se ré-étonner des oeuvres passées. Enseigner la dramaturgie par l'étude et la réactivation contemporaine des modèles“ Anna Thiriot | ENS Lyon
12h30 - Pause déjeuner
Session 2 - Regard sur des pédagogies internationales
14h00 “Pour une pédagogie active de la dramaturgie québécoise : une expérience d’enseignement à l’Université du Québec à Montréal“ Marie-Claude Garneau | Université du Québec à Montréal
14h20 “La dramaturgie enseignée à la DAMU de Prague : Contexte historique – Approche pédagogique – Défis contemporains“ Jitka Goriaux | Académie des arts du spectacle de Prague
14h40 “Attention, travaux ! De la dramaturgie pour école“ Émilie Martz-Kuhn | Université du Québec à Montréal
15h30 Pause
Session 3 - Retours d’expériences
16h00 “Formaliser, enrichir et transmettre les pratiques d’une dramaturgie non texto-centrée. Retour sur une expérience de recherche-création et de pédagogie théâtrale.“ Adriane Breznay, Juliet Darremont-Marsaud, Morgan Guillot-Noël et Corentin Jan | Paris 3 - Sorbonne Nouvelle
16h45 Discussion avec trois jeunes dramaturges : Louison Ryser (TNS promotion 49), Anne-Laure Thumerel (Komos Structura) et Rachel de Dardel (ENS Lyon)
vendredi 10 avril
9h45 — WORKSHOP DRAMATURGIQUE COLLECTIF (salle Pina Bausch) (encadré par Rachel de Dardel, réservé aux participant·e·s du colloque - sur demande pour des auditeur·rice·s extérieur·e·s)
11h30 Rencontre avec Leila Adham (dramaturge associée au TNB, maîtresse de conférences à l’université de Poitiers), animée par Sophie Lucet (Université Rennes 2)
12h15 - Pause déjeuner
Session 4 - Pratiques singulières
13h45 “Pour une dramaturgie active : adapter le matériau épistolaire“ Mona Recordier | Rennes 2
14h05 “La dramaturgie comme exploration immanente - Enseigner la dramaturgie par l’écriture dramatique“ Arnaud Maïsetti | Aix Marseille
14h25 “Clinique dramaturgique“ (Camille Louis) et dramaturgie capacitaire : pratiques dramaturgiques tous terrains à l’Université Grenoble-Alpes“ Pauline Bouchet | Grenoble
14h45 “Pratiques de la dérive“ Sabine Quiriconi | Nanterre
15h30 Pause
Session 5 - Mutations en cours
16h00 “Enseigner les mutations dramaturgiques contemporaines au prisme de la pop culture“ Ulysse Caillon | Bordeaux Montaigne
16h20 “Enseigner la dramaturgie, un point de vue circassien“, Marion Guyez | Toulouse Jean Jaurès
16h45 Discussion conclusive