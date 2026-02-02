Soirée Ent'revues avec Sigila pour sa livraison "L’inachevé – O inacabado" (Paris)

Agenda
Soirée Ent'revues avec Sigila pour sa livraison

Publié le

Sigila porte depuis plus de vingt-cinq ans un projet improbable : 

transdisciplinaire, franco-portugaise, sur le secret.

 Semestrielle, avec à chaque livraison, une thématique. 

C'est une histoire loin d'être épuisée. 

D'ailleurs, le thème de sa dernière livraison le confirme :

« L’inachevé – O inacabado ». 

Sa créatrice, Florence Lévi, s'en étonne parfois, et continue, déterminée. 

Pour vous le présenter, croiser les domaines, elle a confié à Delphine Bouit l'animation de deux conversations. 

Jeudi 12 février 2026


18h30 

« L’inachevé – O inacabado » 

Une soirée autour du no 56 de Sigila, proposée par Florence Lévi

Retrouvez

Michèle Chaillou avec Isabelle Baladier,
Vincent Fleury et António Vieira
avec
Delphine Bouit

Ent'revues 
54, boulevard Raspail
75006 Paris 
Forum FMSH 
1er étage

Réservations et informations 

info@entrevues.org

 

 