Soirée Ent'revues avec Sigila pour sa livraison "L’inachevé – O inacabado" (Paris)

Sigila porte depuis plus de vingt-cinq ans un projet improbable :

transdisciplinaire, franco-portugaise, sur le secret.

Semestrielle, avec à chaque livraison, une thématique.

C'est une histoire loin d'être épuisée.

D'ailleurs, le thème de sa dernière livraison le confirme :

« L’inachevé – O inacabado ».

Sa créatrice, Florence Lévi, s'en étonne parfois, et continue, déterminée.

Pour vous le présenter, croiser les domaines, elle a confié à Delphine Bouit l'animation de deux conversations.

Jeudi 12 février 2026

–

18h30

« L’inachevé – O inacabado »

Une soirée autour du no 56 de Sigila, proposée par Florence Lévi

Retrouvez

Michèle Chaillou avec Isabelle Baladier,

Vincent Fleury et António Vieira

avec

Delphine Bouit

–

Ent'revues

54, boulevard Raspail

75006 Paris

Forum FMSH

1er étage

