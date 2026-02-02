Soirée Ent'revues avec Sigila pour sa livraison "L’inachevé – O inacabado" (Paris)
Publié le par Marc Escola (Source : Ent'revues)
Sigila porte depuis plus de vingt-cinq ans un projet improbable :
transdisciplinaire, franco-portugaise, sur le secret.
Semestrielle, avec à chaque livraison, une thématique.
C'est une histoire loin d'être épuisée.
D'ailleurs, le thème de sa dernière livraison le confirme :
Sa créatrice, Florence Lévi, s'en étonne parfois, et continue, déterminée.
Pour vous le présenter, croiser les domaines, elle a confié à Delphine Bouit l'animation de deux conversations.
Jeudi 12 février 2026
–
18h30
Une soirée autour du no 56 de Sigila, proposée par Florence Lévi
Retrouvez
Michèle Chaillou avec Isabelle Baladier,
Vincent Fleury et António Vieira
avec
Delphine Bouit
–
Ent'revues
54, boulevard Raspail
75006 Paris
Forum FMSH
1er étage
—
