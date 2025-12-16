Sigila, n° 56 : "L’inachevé – O inacabado"

Sigila. Revue transdisciplinaire franco-portugaise sur le secret, n° 56

L’inachevé – O inacabado

Automne-hiver 2025

—

Sommaire

Ouverture : Baldine Saint-Girons : « Ah ! C’est la perfection qui fait son défaut. » L’inachevé entre le parfait et l’imparfait

Léonard de Vinci : Étude pour le drapé de la Vierge

Michèle Chaillou : Écritures inachevées : les brouillons, cahiers et textes sans suite de Michel Chaillou

Golgona Anghel : “[O] retrato de um estômago vazio”: para uma anatomia do inacabo em A paixão segundo G. H. de Clarice Lispector.

António Vieira : Essai sur l’inachèvement de l’homme

Djaimilia Pereira de Almeida : Imagino o meu pai assim / C’est ainsi que j’imagine mon père

Laurence Motoret : Léo Malet et les vies inachevées

François Cheng : Chez Cézanne

Sylvette Dufour : Un été en Corrèze

Nadia Jamaï : L'inachevé entre secret et mystère

Rui Belo : E só agora findas as palavras / Et une fois les mots advenus

Serge DieudonnÉ : Un art défunt inachevé

Adrien Le Bihan : Deux films brésiliens inachevés d’Orson Welles

Aragon : Le roman inachevé (extrait)

Maxime Decout : Faire trace contre l’effacement : l’inachèvement au cœur des écritures de la Shoah

Delphine Bouit : Jankélévitch : le secret du polichinelle de l’inachevé

Johann Sebastian Bach : L’Art de la fugue

—

Anthologie du secret

Andrée Chedid : Le secret

Attribué à Clarice Lispector : Poema inacabado / Poème inachevé (trad. Agnès Levécot)

Yekta : Un aperçu sommaire des intervalles. Hommage à Fernando Pessoa

María Zambrano : Apophtegmes sur le secret

—

Lectures

Marco, L’énigme d’une vie, film de Aitor Arregi, Jon Garaño, 2024 (Isabelle Baladier-Bloch)

Monique Lauret (dir.), L’inceste fraternel, Paris, Érès, 2025 (Patrick Avrane)

Raphaël Sigal, Géographie de l’oubli, Paris, Robert Laffont, « Pavillons », 2025 (Florence Lévi)

Abed Azrié, Éperdument. Un enfant d’Alep au bord de la Seine, Neuilly, Al Manar, 2025 (Sylvie Sesé-Léger)

Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa, Nouvelles lettres portugaises, traduction Agnès Levécot et Ilda Mendes dos Santos, Paris, Ypsilon Éditeur, 2024 (Marie-José Cameleyre)

Publications et actualité du secret

Résumés – Resumos - Abstracts.