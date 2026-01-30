"Il ne pouvait que me donner son image". Stylistique de la figuration proustienne

Programme

26 février 2026 Aula 2 Complesso Beato Pellegrino

14h30 Accueil des participants

14h45 Ouverture : Geneviève Henrot Sostero Alessandro Metlica Ludovico Monaci

Session présidée par Geneviève Henrot Sostero (Università di Padova)

15h00 Mieke Bal (University of Amsterdam)

16h00 Discussion16h30 Pause café

17h00 Remédiatisations et questions de genre

Session présidée par Alessandro Metlica (Università di Padova)

Chiara Nifosi (Universidade de Lisboa) Têtes de femmes : genre, visages et images dans l’univers de Proust

Matilde Manara (Università di Catania) DPY! – Do Proust Yourself ! Figurations contemporaines de la Recherche entre arts visuels, queer studies et auto-théorie

Yaejin Yoo (연세대학교 Yonsei University, Seoul) Représentation de la mort maternelle à travers les images dans Albertine disparue et Ma mère rit

18h30 Fin des travaux

20h00 Diner

27 février 2026 Aula 2 Complesso Beato Pellegrino

9h30 Rhétoriques du regard

Session présidée par Alberto Comparini (Università di Bergamo)

Stéphane Chaudier (Université de Lille) Mais que voient les femmes ? Regards et points de vue féminins dans la Recherche

Hugues Azérad (University of Cambridge) Marion Schimid (University of Edinburgh) L’image intermédiale : Guy Gilles, Proust, l’art et la douleur (1971)

Zied Smat (Université de Tunis El Manar) Figures de l’image mémorielle : syntaxe, figuration et vision chez Proust

11h00 Pause cafè

11h30 DispositifsSession présidée par Ludovico Monaci (Università di Padova)

Pauline Moret-Jankus (ITEM, Équipe Proust) Les riches de l’autre côté de la paroi de verre : une image proustienne de la lutte des classes ?

Luciana Persice Nogueira-Pretti (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) Le stéréoscope proustien : l’observateur actif et la figuration en 3D

12h30 Déjeuner

15h00 Images picturales

Session présidée par Marika Piva (Università di Padova)

Mauro Minardi (Indipendent Scientist) Esorcizzare Albertine. Il Miracolo della reliquia della croce di Carpaccio tra desiderio, ricordo e oblio

Romain Billet (Université de Tours) « Voir la nature telle qu’elle est, poétiquement », ou les prémices du style comme « vision »

16h00 Pause café

16h30 Images photographiques

Session présidée par Luigi Marfè (Università di Padova)

Fabio Libasci (Università dell’Insubria) Du passage à l’impression. Esquisse d’une poétique de la photographie chez Proust

Doriane Molay (Università della Svizzera italiana) La photographie comme figure de l’absence. Mémoire, regard et figuration dans la Recherche du temps perdu

Marilena Karra (Université de Toulouse Jean Jaurès) Rendre présent : Style et ekphrasis proustiens sous un angle benjaminien

18h00 Fin des travaux

20h00 Diner