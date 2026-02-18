Questions de recherche en littérature générale et comparée (Genève)
Séminaire de recherche annuel du Programme de Littérature comparée de l'Université de Genève
Questions de recherche en littérature générale et comparée
Mardi tous les 15 jours, 16h-18h | Bât. Philosophes Salle 012
Programme
24 février
Pauline Noblecourt (UNIGE) | Textes et images de spectacle: retrouver les traces de la lumière
10 mars
Marie-Pier Leduc (UNIFR/UNIL) | "Dire" la musique en mode périodique: les discours sur la musique en France entre 1890 et 1950
24 mars
Matteo Kobza (UZH) | Things Beyond Comparison: Literature and the Matter of Memory
14 avril
Tiphaine Samoyault (EHESS) | Réécrire n'est pas effacer
28 avril
Corinne Fournier Kiss (UNIBE) | Dire l'écocide: la destruction des forêts dans la littérature mondiale
12 mai
Christoph König (Osnabrück) | Le travail sur le sens - Rilke contre Heidegger
