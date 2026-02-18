Questions de recherche en littérature générale et comparée (Genève)

Séminaire de recherche annuel du Programme de Littérature comparée de l'Université de Genève

Questions de recherche en littérature générale et comparée

Mardi tous les 15 jours, 16h-18h | Bât. Philosophes Salle 012

Programme

24 février

Pauline Noblecourt (UNIGE) | Textes et images de spectacle: retrouver les traces de la lumière

10 mars

Marie-Pier Leduc (UNIFR/UNIL) | "Dire" la musique en mode périodique: les discours sur la musique en France entre 1890 et 1950

24 mars

Matteo Kobza (UZH) | Things Beyond Comparison: Literature and the Matter of Memory

14 avril

Tiphaine Samoyault (EHESS) | Réécrire n'est pas effacer

28 avril

Corinne Fournier Kiss (UNIBE) | Dire l'écocide: la destruction des forêts dans la littérature mondiale

12 mai

Christoph König (Osnabrück) | Le travail sur le sens - Rilke contre Heidegger

—

Contacts

fanny.audeoud@unige.ch

martin.rueff@unige.ch

