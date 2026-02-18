Rencontre avec Jehanne Denogent, Christine Le Quellec Cottier et Michel Voïta autour de la correspondance de Blaise Cendrars (Vevey)
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne
Dans le cadre du Printemps des poètes, la Librairie La Fontaine à Vevey accueille le jeudi 12 mars à 18h le comédien Michel Voïta qui interprétera des textes de Blaise Cendrars.
L’événement est associé à la publication récente de la correspondance jusqu'ici inédite du poète avec son frère Georges Sauser-Hall :
« J’ai pleine confiance. Tout brûler, voilà le mot d’ordre. 1904-1960 » (Zoé, 2025)
Avec Jehanne Denogent et Christine Le Quellec Cottier, Unil, éditrices scientifiques.