Rencontre avec Jehanne Denogent, Christine Le Quellec Cottier et Michel Voïta autour de la correspondance de Blaise Cendrars (Vevey)

Dans le cadre du Printemps des poètes, la Librairie La Fontaine à Vevey accueille le jeudi 12 mars à 18h le comédien Michel Voïta qui interprétera des textes de Blaise Cendrars.

L’événement est associé à la publication récente de la correspondance jusqu'ici inédite du poète avec son frère Georges Sauser-Hall :

« J’ai pleine confiance. Tout brûler, voilà le mot d’ordre. 1904-1960 » (Zoé, 2025)

Avec Jehanne Denogent et Christine Le Quellec Cottier, Unil, éditrices scientifiques.