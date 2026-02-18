"Réinventer le pouvoir. Les femmes et le monde du livre" (Journées Points de vue sur le livre 2026, Montréal)

Le Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), et l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) organisent une journée Points de vue sur le livre, qui aura lieu aux Archives nationales à Montréal, le 7 mai 2026, sous le thème

« Réinventer le pouvoir. Les femmes et le monde du livre »

Découvrir sur Fabula le programme de la journée…

—

L’événement est gratuit, mais l’inscription est obligatoire :

https://forms.gle/EbHgmKLaiQsTAnaU9

La série Points de vue sur le livre a pour objectif de réunir des universitaires, des bibliothécaires, des employé·e·s de l’État et des professionnel·le·s du livre (éditeurs, libraires, distributeurs) autour de sujets liés au milieu du livre et de l’édition au Québec.