Littérature et factualité. Conférences de Judith Lyon-Caen (Lausanne)

Judith Lyon-Caen (EHESS) est l'invitée ce semestre de l'Université de Lausanne dans le cadre des accords SEMP. Elle interviendra durant la semaine du 2 mars dans le cadre de plusieurs enseignements de la Section de français et du Centre des Sciences Historiques de la Culture.

—

Dans le cadre du séminaire de Master « Écrits de camps et de déportation : littérature et factualité » (Marta Caraion) :

Lundi 2 mars 8h30-10h, ANT 3032

« L’indicible : généalogie d’une catégorie »

—

Lundi 2 mars 10h30-12h, INTERNEF 121

« “Un écrivain trahit-il, dans une œuvre de fiction, la tragédie concentrationnaire ?” »

Autour du dossier « Les écrivains devant le fait concentrationnaire », revue L’Arche, 1961 »

—

Dans le cadre des séminaires d’Histoire littéraire BA2 « Écritures autobiographiques, XXe siècle » (Marta Caraion et Mathilde Zbaeren) :

Mercredi 4 mars, 16h15-17h45, INTERNEF 125

« Témoignage et autobiographie »

—

Dans le cadre du cours d’Introduction à l’histoire littéraire BA1 (Marta Caraion et Lise Michel) :

Mercredi 4 mars 12h30-13h15, INTERNEF 272

Histoire et littérature : contextes, contextualisation