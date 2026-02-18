Phénoménologie de la nature (Sorbonne)

La question de la « nature » occupe aujourd’hui une place centrale dans le débat public et en philosophie, en particulier dans son rapport aux enjeux environnementaux et écologiques. L'objectif de ce colloque est d'étudier si la « phénoménologie » est à même d'apporter des réponses nouvelles aux questions classiques de la philosophie à ce sujet : que signifie la « nature » et en quoi se distingue-t-elle d’autres concepts ? Comment penser la relation entre la nature et l’homme ? Comment expérimentons-nous la nature ?

Programme

JEUDI 12 MARS – HUSSERL ET LA PHÉNOMÉNOLOGIE

10h30 : Accueil des participants

10h45 : Olivier Agard (Sorbonne Université) et Sylvain Josset (Sorbonne Université) – Introduction du colloque

Séance 1 : Approches contemporaines de la nature – Présidence : Bérénice Palaric (Sorbonne Université)

11h : Fanny Valeyre (ENS-PSL), « Et phúsis est un nom donné par les humains mortels ». Des controverses grecques sur les significations et l’existence de la phúsis aux débats contemporains sur la nature

11h50 : Kira Meyer (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Kosmovitale Einsfühlung mit der Natur als Weg zur Solidarität mit der Natur?

Séance 2 : Husserl et après – Présidence : Dominique Pradelle (Sorbonne Université)

14h30 : Gaia Gallo (Università del Salento et Sorbonne Université), La nature dans la phénoménologie de Husserl

15h20 : Éric Pommier (Université de Tours), La phénoménologie jonassienne de la nature et la responsabilité ontologique

Pause

16h30 : Karel Novotný (Université Charles de Prague), La nature chez Jan Patočka

17h20 : Elise Dravigny (Université catholique de Louvain et Sorbonne Université), De la nature morte à la nature spiritualisée. L’évolution de l’ontologie stratifiée de Stein

—

VENDREDI 13 JUIN – SCHELER ET LA PHÉNOMÉNOLOGIE

Séance 3 : Actualité de la phénoménologie – Présidence : Olivier Agard (Sorbonne Université)

10h30 : Elodie Boublil (Université Paris-Est Créteil), Géographie et paysage

11h20 : Evrim Kutlu (Universität zu Köln), Von kosmovitaler Einsfühlung zur panentheistischen Solidarität: Max Schelers Phänomenologie der Natur als Beitrag zur Eco-phenomenology

Séance 4 : Scheler – Présidence : Claude Romano (Sorbonne Université)

14h : Patrick Lang (Nantes Université), Élucider rationnellement les lois de la grammaire universelle de l’expression

14h50 : Steffen Kluck (Europa-Universität Viadrina), Sensibilität für Natur und Leben – ein Differenzierungsversuch

15h40 : Sylvain Josset (Sorbonne Université), Aimer Dieu ou aimer la nature ? Max Scheler et François d’Assise