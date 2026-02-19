Exposition À la recherche du Neutre dans les littératures d'Ancien Régime (Univ. Paris 8, Saint-Denis)

À la recherche du Neutre dans les littératures d’Ancien Régime

« Je désire le Neutre, donc je postule le Neutre »

Roland Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France (1978).

Depuis sa réinvention par la modernité littéraire, et notamment par Roland Barthes, la catégorie du Neutre n’a pas démenti son utilité. Ses avatars – comme l’hybridité, le queer, la fluidité, le non binaire –, nés de va-et-vient entre France et États-Unis, sont en effet encore fortement mobilisés aujourd’hui, et cela dans différents champs : le genre, la langue, bien sûr, mais aussi la race, l’esthétique et l’environnement. Ce qui est visé, chaque fois, c’est une altération des paradigmes jugés réducteurs et oppressifs : on attend du Neutre qu’il déplace, déjoue, désamorce les oppositions entre féminin/masculin, blanc/non-blanc, nature/culture, identité/altérité. « Neutraliser » est, en ce sens, bien différent de « neutriser », comme propose de le penser Lila Braunschweig : quand le premier est un « laisser-faire » faussement passif, le second peut transformer le monde « en suspendant la reconduction implacable des rapports de force ».

Il y a donc de multiples raisons à cette « actualité du Neutre », dont a parlé très récemment Justine Brisson – de multiples raisons, aujourd’hui, pour « désirer » le Neutre, et donc le « postuler ». C’est ce à quoi nous nous sommes essayé·es, en suivant la démarche à laquelle incite R. Barthes : « “promen[er]” le mot “Neutre” […] le long d’un certain nombre de lectures ». Or nous avons fait cela sur un terrain qui ne va peut-être pas de soi : les textes issus des XVII et XVIII siècles en France (à une exception près !). Nous les avons lus en partant à la recherche de scènes, de concepts, de formes où se repère « une tentation de lever, déjouer, esquiver le paradigme, ses arrogances » (R. Barthes). Ce faisant, nous avons réfléchi aux bénéfices qu’il y a à dialoguer avec le passé pour explorer les virtualités du Neutre dans le présent.

Les affiches ici présentées ont été conçues par les étudiant·es à partir de travaux académiques réalisés à la fin du premier semestre. Il s’agit d’une version courte de ces travaux, destinée à rendre accessibles les points forts de chacune des lectures.

Exposition réalisée par les étudiant·es du Master de Lettres

Avec l’accompagnement de Sarah Nancy.