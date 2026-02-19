Journée d'étude : Temporalités alternatives dans les fictions de l’imaginaire (Université d’Angers)

Journée d'étude : Temporalités alternatives dans les fictions de l’imaginaire

Dans le cadre du projet H3SF: Humanities and Social Sciences and Speculative Fictions, nous avons le plaisir de vous convier à notre première journée d’étude, intitulée Temporalités alternatives dans les fictions de l’imaginaire. Cette journée aura lieu à l’Université d’Angers dans l’Amphi Germaine Tillion, le jeudi 5 mars, de 13h15 à 16h30 et sera également disponible en format hybride.

Au programme :

- Introduction Projet H3SF : « Quand les temporalités alternatives se font le miroir de la réalité » par Vincenzo Cicchelli et Cécile Meynard

- « Temporalités brisées : Survie et pouvoir dans les dystopies d’Atwood », Intervention de Christine Evain

- « "Like a deranged cobweb": Temporalité chaotique dans Hazards of Time Travel de Joyce Carol Oates (2018) », intervention de Gérald Préher

- « “Le récit d’une histoire alternative” : Philip Roth, Le Complot contre l'Amérique », intervention de Vincenzo Cicchelli et Cécile Meynard

Si vous ne pouvez pas assister en personne, nous vous invitons à suivre la session en ligne.

En espérant vous y voir nombreux !

Cordialement,

L’équipe H3SF