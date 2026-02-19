Ego translator. Expériences de la traduction (Aix-en-Provence)

La locution latine Ego translator fait écho à la formule de Paul Valéry Ego scriptor, que le poète retint comme titre d’une des rubriques de ses Cahiers. Elle désigne « l’écriveur », terme que Valéry préfère à « écrivain », se regardant écrire et témoignant, dans une attitude réflexive, de sa démarche créatrice, aussi bien que de son être profond, indissociable de l’écriture. De manière distincte mais complémentaire, notre proposition de journée d’étude se rattache aussi à la démarche singulière d'Henri Meschonnic qui, dès les premières lignes de Poétique du traduire, qualifiait la théorie de la traduction d’« accompagnement réflexif » et situait au contraire le principe de son travail de traducteur et de théoricien dans la formule lapidaire suivante : « l’expérience est première ». Suivant ces modèles, notre titre Ego translator voudrait à son tour référer à la personne du traducteur/de la traductrice se désignant lui-même/elle-même et se décrivant sur divers plans de son expérience.

Responsable de l'événement :

M. Stefano Magni, MCF HDR (CAER)

Conception, organisation et coordination :

M. Arnaud Gingold (doctorant, CAER), Mme Silvia Tedeschi (doctorant, CAER), M. Pierre Troullier (agrégé, doctorant, CIELAM)

—

Programme

Lundi 23 février 2026

13h30-14h00 : accueil des intervenant·es

14h00-17h00

● Introduction (10 min)

● “Logos sauvage : une expérience de la traduction”, Arnaud Gingold (15 min.)

● “Traduire, écrire, s’absenter”, Christophe Mileschi (40 min.)

Pause (20 min.)

● “Le littéralisme serait-il l’approche traductive la plus subversive pour traduire les poèmes des surréalistes ? Quelques réflexions sur le choix mimétique de Diana Grange Fiori traductrice de Francis Picabia”, Emanuela Nanni (40 min.)

● “Ce que traduire veut dire : anatomie d’un travail situé dans le marché linguistique”, Annalisa Romani (40 min.)

—

Mardi 24 février 2026

9h30-10h00 : accueil des intervenant·es

10h00-13h00 :

● “Eugenio Montale et Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz : La berline arrêtée dans la nuit”, Silvia Tedeschi (15 min.)

● “Chinois-français la traduction / d’une possibilité”, Pierre Vinclair (40 min.)

Pause (10 min)

● [Titre à venir], Antonio Werli (40 min.)

● “Portrait du poète en purgatif : traduction live d’un extrait de satire de James Joyce”, Pierre Troullier (15 min.)

● Conclusion (10 min.)

—

Localisation

Bâtiment multimédia - Salle de colloque 1

Aix-Marseille Université - Campus Schuman

29 avenue Robert Schuman

13621 Aix-en-Provence Cedex 01

Le campus est accessible depuis Marseille avec le bus 50 et depuis la gare routière d’Aix avec le bus A.