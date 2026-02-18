La relation : approches ethnoscénologiques (Nice)

Programme

Matinée – Campus Carlone, salle Amphi 021

9h Accueil des participants

9h30 Table ronde et présentation des conférenciers et de leurs parcours :

Jade Cervetti, Fang-Hsuan Chiu, Juan Camilo Paulhiac, Pierre Philippe-Meden,

Jean-Marie Pradier, Paul Warnery. Modération : Arianna Berenice De Sanctis

10h45 Fang-Hsuan Chiu : « Une praticienne de Gezai-xi à la rencontre de

l’ethnoscénologie »

11h30 Paul Warnery : « Du corps à corps aux politiques culturelles : une

ethnoscénologie des relations de travail en Guinée »

12h15 Pause déjeuner

Après-midi - Campus Carlone - Amphi D310

13h45 Jean-Marie Pradier : « La relation en ethnoscénologie »

14h30 Jade Cervetti : « Enquêter en terrain queer »

15h15 Discussion

15h30 Pierre Philippe-Meden : « Marthe et Juliette Vesque. Une ethnographie du

cirque »

16h15 Juan Paulhiac : « (Re)cadrages : Recherche-création entre photographie et

ethnoscénologie »

17h Clôture de la journée.

Notices bioraphiques des intervenants…