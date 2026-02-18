La relation : approches ethnoscénologiques (Nice)
Matinée – Campus Carlone, salle Amphi 021
9h Accueil des participants
9h30 Table ronde et présentation des conférenciers et de leurs parcours :
Jade Cervetti, Fang-Hsuan Chiu, Juan Camilo Paulhiac, Pierre Philippe-Meden,
Jean-Marie Pradier, Paul Warnery. Modération : Arianna Berenice De Sanctis
10h45 Fang-Hsuan Chiu : « Une praticienne de Gezai-xi à la rencontre de
l’ethnoscénologie »
11h30 Paul Warnery : « Du corps à corps aux politiques culturelles : une
ethnoscénologie des relations de travail en Guinée »
12h15 Pause déjeuner
Après-midi - Campus Carlone - Amphi D310
13h45 Jean-Marie Pradier : « La relation en ethnoscénologie »
14h30 Jade Cervetti : « Enquêter en terrain queer »
15h15 Discussion
15h30 Pierre Philippe-Meden : « Marthe et Juliette Vesque. Une ethnographie du
cirque »
16h15 Juan Paulhiac : « (Re)cadrages : Recherche-création entre photographie et
ethnoscénologie »
17h Clôture de la journée.
—