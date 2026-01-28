Les écrivaines-critiques aux XIXe et XXe siècles
Journée d'étude Les écrivaines-critiques (XIXe-XXe siècles)
Organisation: Julie Anselmini & Flavie Fouchard
Université de Caen, 26 mars 2026
Campus 1, bât. B, 4e étage, salle du Conseil.
—
9h: accueil et introduction
9h30: Nicolas Diassinous, "Poétique spéculaire de la critique sandienne"
10h05: Flavie Fouchard, "La littérature 1900 vue par Colette"
11h: Claire Tencin, "Louise Colet ou la littérature comme ouverture vers un espace critique"
11h35: Alexandra Destais, "Valentine de Saint-Point, embrasser le tout"
12h10: Soledad Soria Berrocosa, "Rachile vue par Rachilde. L'autocritique comme geste subversif et performatif"
14h45: Antonia Ceballos-Cuadradro, "La Semaine artistique de Thilda Harlor dans La Fronde"
15h20: Immaculada Illanes Ortega, "Gyp, une écrivaine au Salon de 1888"
16h15: Laetitia Saintes, "Enjeux et modalités de l'oeuvre critique de Daniel Lesueur"
16h50: Philippe Willocq, "Georges de Peyrebrune, de la critique textuelle à la critique contextuelle"