L'insurrection lyrique
Disparue en juillet 2024, Annie Le Brun avait eu le temps de faire paraître un essai pour le centenaire du Manifeste du Surréalisme : Qui vive (Flammarion), déjà salué par Fabula qui en donnait alors (et toujours) à lire un extrait… Les éditions Verdier rééditent aujourd'hui au format de poche l'un de ses essais paru en 1988 : Appel d’air, plaidoyer pour la poésie ou plutôt appel à une "insurrection lyrique" susceptible d'embraser tout le paysage. L'ouvrage n'a rien perdu de son incandescence.
Rappelons la parution l'an passé aux éditions de L'Échappée du recueil de ses interventions sous le titre L’insistant désir de voir s’élargir l’horizon, et à peine plus haut dans le temps le fort volume qui réunit ses principaux essais en mettant L'Infini dans un contour (Bouquins), préfacé par Mathias Sieffert.