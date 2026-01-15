Annie Le Brun, Appel d’air (1988)

Première édition : Plon 1988 ; 1ère rééd. Paris, Verdier/Poche, 2011.

« Voilà longtemps que rien n’est venu s’opposer véritablement à l’ordre des choses. Même, presque tous ceux qui prétendaient mener une critique sociale ne se sont nullement rendu compte de l’anachronisme de leurs armes. C’est pourquoi il n’est peut-être pas tout à fait inutile de revenir à cet appel d’air, à travers lequel, cherchant à ce que le vent se lève, j’avais misé moins sur la poésie proprement dite que sur l’insurrection lyrique qui en est à l’origine et réussit parfois à embraser tout le paysage. Ce qui n’est pas sans danger. S’il est alors possible de voir s’illuminer des pans de réalité insoupçonnée, il n’est pas d’édifice théorique qui n’en soit implicitement menacé, chacun ne tenant dans cette lumière que par l’intensité de ce que ses fenêtres laissent voir ou non. Tel est aujourd’hui le risque à courir pour que le regard commence à porter au loin. » A. Le Brun

—

Revue de presse (éditeur)

Télérama, 2 avril 2024, par Youness Bousenna

Lire l’article

Le Monde des livres, 27 avril 2012, par Raphaëlle Leyris

Lire l’article

Philosophie magazine, avril 2012, par Catherine Portevin

Lire l’article

Libération, 22 mars 2012, par Édouard Launet

Lire l’article

« Du jour au lendemain », France Culture, 24 avril 2012.

« Le journal de la philosophie », France Culture, 26 mars 2012.