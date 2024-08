Disparition d'Annie Le Brun (1942-2024)

Les éditions Gallimard ont fait part le 29 juillet de la disparition d'Annie Le Brun à l'âge de 81 ans.

"Figure marquante de la littérature et de la pensée philosophique, Annie Le Brun se consacra très tôt à la poésie et resta toujours fidèle à l'insurrection radicale du surréalisme. Critique littéraire, spécialiste de Sade à qui elle consacrera une grande exposition au Musée d’Orsay en 2014, passionnée par Victor Hugo, elle a écrit aussi de nombreux textes sur l’art et les artistes et fut commissaire de l’exposition «Toyen» au Musée d’art moderne de Paris en 2022. Elle formait un couple fusionnel avec son mari, le poète croate Radovan Ivšić (1921-2009), dont l’œuvre est publiée chez Gallimard. Les analyses au scalpel d’Annie Le Brun, esprit libre, ont marqué de nombreux sujets de société, du féminisme et de la culture.

Parmi ses nombreux titres chez Gallimard, Soudain un bloc d’abîme, Sade («Folio Essais»), Si rien avait une forme, ce serait cela (collection «Blanche»), Un espace inobjectif (collection «Art et Artistes») et son célèbre recueil de poèmes Ombre pour Ombre, repris dans «Poésie/Gallimard» en 2024."

