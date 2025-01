Annie Le Brun, L’insistant désir de voir s’élargir l’horizon

Édition préparée par Rémy Ricordeau et Sylvain Tanquerel

« De ne m’être jamais prise pour un écrivain ni de n’avoir jamais projeté de faire œuvre, j’ai écrit seulement pour savoir où j’allais ».

À l’heure où la vie et l’imaginaire tendent à se dissoudre dans les eaux froides du calcul égoïste, « transformer le monde » et « changer la vie », mots d’ordre de plusieurs générations de révoltés, sont aussi bien le point de départ que le point d’arrivée de l’itinéraire intellectuel et sensible d’Annie Le Brun, qui nous a récemment quittés. Ses livres, ses prises de position, ou ses nombreuses interventions sont abordés dans ce livre au travers de textes ou d’entretiens, peu connus ou inédits en français, qui témoignent tous de ce que sa vie aura été une dérive au long cours durant laquelle elle n’a cessé de miser sur la liberté des êtres, dans le désir toujours renouvelé de voir s'élargir l'horizon.

Comment lui rendre meilleur hommage que de lui donner, encore une fois, la parole ?

—

Sommaire

Avant-propos par Rémy Ricordeau et Sylvain Tanquerel

—

« En toute dissonance »

Avec Rémy Ricordeau et Sylvain Tanquerel, Brasero n° 1, 2021

—

« Du trop de réalité dans la société du spectacle »

Avec Žarko Paic, Tvrda, n° 1-2, Zagreb, 2001

—

« Bouleversante beauté de l’insoumission »

Avec Anna Pravdová et Bertrand Schmitt, A2 kulturní ctrnáctideník, n° 21, Prague, mai 2007

—

« Le secret de la Chambre secrète sans serrure »

conférence donnée à l’Institut français de Prague, 29 juin 2021

—

« Face au “non-monde”, déserter »

Avec Sandrine Palussière et Éric Dussert, Le Matricule des anges n° 250, février 2024

—

« Ce qui commence… »

Avec Frédéric Aribit, Cahiers Breton n° 1 éditions les Cahiers, septembre 2024

—

Annexe

—

L’œuvre d’Annie Le Brun