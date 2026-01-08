Rencontre avec Gisèle Sapiro pour Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ? (Séminaire d'actualité de la recherche, Orléans, en ligne)

Le séminaire d'actualité de la recherche de l'université d'Orléans (laboratoire POLEN) reçoit la sociologue Gisèle Sapiro, qui présentera son livre

Peut-on dissocier l'œvre de l'auteur ? (Seuil, 2020)

La séance aura lieu le lundi 19 janvier de 18h à 19h30.

Le séminaire est ouvert à toutes et à tous, en ligne uniquement.

Pour obtenir le lien, écrivez à Laélia Véron: Laelia.Veron@univ-orleans.fr

—

Depuis quelques années, la question resurgit avec force : peut-on séparer l’œuvre de son auteur ? Du Nobel attribué à Peter Handke aux César à Roman Polanski, sans parler du prix Renaudot à Gabriel Matzneff, le débat fait rage. De même, le passé nazi de grands penseurs du XXe siècle, à commencer par Heidegger, trouble notre appréciation de leur legs, tandis que l’inscription d’un Céline ou d’un Maurras au livre des commémorations nationales a suscité une âpre querelle.

Faut-il considérer que la morale des œuvres est inextricablement liée à celle de leurs auteurs ? Et bannir les œuvres lorsque leur auteur a fauté ? Loin de l’invective, ce court essai entend mettre en perspective, historique, philosophique et sociologique, cette question, en analysant les prises de position dans ces « affaires ». Mais loin du « tout se vaut », il tranche, offrant à chacun les moyens de cheminer intellectuellement sur un terrain semé d’embûches.

—

Entretien avec Gisèle Sapiro sur France Culture: https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaire-en-cours/peut-on-dissocier-l-oeuvre-de-l-auteur-4986116

Entretien avec Gisèle Sapiro sur Mediapart: https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/091020/separer-l-oeuvre-de-l-artiste-vaine-tentative

Compte-rendu sur En attendant Nadeau: https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/12/02/perte-immunite-sapiro/