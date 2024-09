Gisèle Sapiro, Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ? (éd. augmentée)

Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ?

Depuis plusieurs années, la question resurgit avec force : peut-on séparer l’œuvre de son auteur ? Du Nobel attribué à Peter Handke aux César remis à Roman Polanski, sans parler du prix Renaudot décerné à Gabriel Matzneff, le débat fait rage. De même, l’antisémitisme d’un penseur comme Heidegger ou d’écrivains comme Céline et Maurras trouble notre appréciation de leur legs et suscite d’âpres querelles.

Faut-il considérer que la morale des œuvres est inextricablement liée à celle de leurs auteurs ? Et dès lors bannir les œuvres lorsque leur auteur a fauté ? Loin de l’invective, ce court essai entend remettre cette question dans une perspective historique, philosophique et sociologique, en analysant les prises de position dans ces affaires pour offrir à chacun les moyens de cheminer intellectuellement sur un terrain semé d’embûches.

Directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, elle est l'auteure de La Guerre des écrivains,1940-1953 (Fayard, 1999), La Responsabilité de l’écrivain (Seuil, 2011), Les Ecrivains et la politique en France (Seuil, 2018), et Qu’est-ce qu’un auteur mondial ? (Gallimard/Seuil/EHESS, 2024).