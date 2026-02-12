Né en 1948, Jean-Paul Goux est un écrivain contemporain majeur, auteur d’une œuvre consistante et exigeante qui a débuté en 1977 avec son premier roman, Le Montreur d’ombres (1977) et se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec ses derniers romans parus chez Champ Vallon, Sourdes contrées (2019), Tableau d’hiver (2022) et À la lisière (2026). Une équipe réunie par Pascal Lécroart a pris l'heureuse initiative de proposer une édition critique de ses Mémoires de l'Enclave (Les Belles Lettres), avec des photographies de Gilles Choffé. Publié en 1986, ces Mémoires de l’Enclave peuvent être considérés comme l'un des ouvrages fondateurs de la littérature d’enquête contemporaine. Après plus d’un an de résidence dans le Pays de Montbéliard, le jeune romancier livrait une analyse éblouissante de la condition des ouvrières et des ouvriers de cette région industrielle de l’est de la France, touchée de plein fouet par la crise économique et la désindustrialisation. L’ouvrage s’appuyait sur une vaste documentation écrite, mais aussi sur des entretiens menés par l’écrivain pendant son séjour. Des femmes et des hommes, qui avaient travaillé pour les entreprises de la région, s’y livraient et tentaient de dire le poids du travail en usine et celui de la peine. Ils évoquaient aussi la mémoire des luttes ainsi que les différentes formes d’un contrôle social omniprésent dans une région marquée par le paternalisme des grandes familles de l’industrie, Japy et Peugeot en tout premier lieu. Transcrites et intégrées par l’écrivain dans une vaste composition polyphonique, ces bribes de vie formaient la trame d’un récit toujours aussi puissant.