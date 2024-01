Catherine Brun, Guillaume Fau, Donatien Grau, Pierre Guyotat et l'Algérie

Pierre Guyotat est une figure majeure, avant même Tombeau pour cinq cent mille soldats et bien au-delà, de la mémoire de la guerre d’indépendance algérienne. Idiotie est l’une des œuvres récentes les plus importantes sur ce sujet. C’est le fait de la guerre, vécue en appelé jugé récalcitrant et mis au cachot, mais aussi des voyages post-indépendance, de la rencontre avec la langue, la géologie, la faune et la flore algériennes, de la défense publique de Mohamed Laïd Moussa. Les fictions, les carnets sont marqués par l’empreinte de la terre, des langues, des corps algériens.

Guyotat contribua aussi à établir, dans la création et l’action publique, des relations nouvelles avec l'Algérie, ses auteurs, comme avec celles et ceux qui, en France, venaient de ce pays. Cet ouvrage offre la parole à des figures de la recherche et de la création issues d’Algérie, de France et d’ailleurs. Il permet de découvrir un regard unique sur l’Algérie, affectueux et savant, celui d’un des plus grands auteurs de langue française.

Avec les contributions de Ferroudja Allouache, Amina Azza Bekkat, Catherine Brun, Donatien Grau, Denis Hollier, Karima Lazali, Gérard Nguyen Van Khan, Philippe Roger, Tiphaine Samoyault, Nadia Sebkhi, Todd Shepard, Noura Wedell, et des documents inédits.

