Charles Juliet, La Fracture et autres textes

Pendant 20 ans, Charles Juliet a traversé une crise existentielle profonde : « Dans les nombreuses causes qui l’ont provoquée, écrit-il, je ne saurais démêler ce qui revenait à la fracture survenue dans ma petite enfance et ce qui pouvait être imputé soit aux années où je fus enfant de troupe, soit aux multiples problèmes que me posaient mon aventure et mon travail d’écrivain, soit encore à ce besoin que j’avais eu de me détruire pour me reconstruire en fonction de certaines exigences. »

Voici cinq textes magnifiques de Charles Juliet, certains épuisés, et rassemblés pour la première fois dans ce petit volume, qui tous évoquent la lente maturation qui a conduit à un choix d’existence. Avec Le Déclic, Charles Juliet propose une nouvelle sur « l’enrichissement de la vie » ; dans La Fracture et Souvenirs d’une lointaine enfance, il reprend l’exercice intime de relecture de son passé, et approfondit ainsi depuis les déchirures de son enfance le cheminement qui lui fut nécessaire pour maîtriser un destin difficile et trouver sa vocation d’écrivain qui aboutira à la réussite de Lambeaux, en 1995 : « Avec mes mots, tirer ma morte de sa tombe. La faire vivre à nouveau. Lui murmurer qu’elle m’habite encore », écrit Juliet dans La Fracture à propos de sa mère. Textes suivis de deux hommages à deux livres qui ont marqué et influencé sa vie : L’Étranger d’Albert Camus et Le Dieu nu de Robert Margerit.

Site de l'auteur…

—

Charles Juliet est né en 1934 à Jujurieux (Ain). À trois mois, il est placé dans une famille de paysans suisses qu’il ne quittera plus. À douze ans, il entre dans une école militaire dont il ressortira à vingt, pour être admis à l’École de Santé Militaire de Lyon. Trois ans plus tard, il abandonne ses études pour se consacrer à l’écriture. Il vit à Lyon.

Il a reçu le Grand Prix des lectrices de Elle pour L’Année de l’éveil en 1989, le Prix Goncourt de la poésie pour Moisson en 2013 et le Grand Prix de l’Académie Française pour l’ensemble de son oeuvre en 2017.