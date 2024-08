Disparition de Charles Juliet (1934-2024)

Il était l'un de nos écrivains préférés, et il le restera. Les éditions P.O.L font part de la mort le 26 juillet à Lyon de Charles Juliet. Il avait 89 ans.

" Écrivain, poète, il a publié l'essentiel de son oeuvre aux éditions P.O.L en commençant par son journal, publié dès 1978 par Paul Otchakovsky-Laurens. En 1995 paraît Lambeaux un récit autobiographique dans lequel Charles Juliet évoque sa mère qu’il n’a pas connue – morte de faim après huit ans d’enfermement abusif en hôpital psychiatrique – et le rôle que, malgré cette absence, ou à cause de cette absence, elle a joué dans sa vie d’homme et dans sa formation d’écrivain.

Dans un second temps, il relate son parcours : la famille adoptive, l’enfance paysanne, l’école d’enfants de troupe, puis les premières tentatives d’écriture, lesquelles vont progressivement déboucher sur une toute autre aventure : celle de la quête de soi.

Il avait reçu le Grand Prix des lectrices de Elle pour L’Année de l’éveil en 1989, le Prix Goncourt de la poésie pour Moisson en 2013 et le Grand Prix de l’Académie Française pour l’ensemble de son oeuvre en 2017."

