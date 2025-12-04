Grammaire de l'expressivité (ENS Lyon)

GRAMMAIRE DE L’EXPRESSIVITÉ

Journée d’études conclusive du séminaire LAF4109

(Master Lettres Modernes, Éric Bordas)

École Normale Supérieure de Lyon

Mercredi 17 décembre 2025, 15h-20h, D2.128

PROGRAMME

Présidence : Nicolas Laurent

15h-15h20 : Dylan Estruch : Pour un prolongement de la notion guillaumienne d’expressivité

15h20-15h40 : Claire Avaro : Évolution de l'emploi de l'adjectif petit : vers l'euphémisation de nos propos ?

15h40-16h : Anthony Reynaud : Expressivité de la répétition : le cas de la parole d’Écho dans les pastorales dramatiques d’Alexandre Hardy

16h-16h30 : discussion

16h30-16h40 : pause

Présidence : Céline Guillot

16h40-17h : Laura Frantschi : Expressivité du ponctème etc. : un marqueur d'attitude ? Valeurs pragmatiques et énonciatives dans Le Voyage en Espagne (1843) de Théophile Gautier

17h-17h20 : Sérène Perrel : Voilà ou la référence spectaculaire

17h20-17h40 : Clémence Saillard : « Pourquoi toi, tu parles en igo ? » : remarques sur l'expressivité des mots empruntés dans quelques textes du rap français

17h40-18h10 : discussion

18h10-18h20 : pause

Présidence : Agnès Fontvieille

18h20-18h40 : Anna Spire-Serre : Avé l'assent. Expressivité des accents régionaux à l'écrit

18h40-19h : Maëlle Montessuit : Vulgariser la philosophie grâce à l’expressivité d’un espace textuel et discursif : Philosophie magazine

19h-19h20 : Julie Messager : La tempête Benjamin, une « bombe météorologique » : circulation d’une métaphore à travers un corpus médiatique

19h20-19h50 : discussion