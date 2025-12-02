Édouard Glissant : rien n'est vrai, tout est vivant (Mairie du Lamentin, Martinique)

Cinquième conférence du Cycle « Édouard Glissant, de Lézarde en Cohée. Itinéraires d'une pensée-monde et du Lamentin-rhizome »

Cycle de conférences de Loïc Céry, avril à décembre 2025

Cette cinquième et dernière conférence du cycle sera l'occasion d'aborder ce qui constitue l'ultime et cruciale ramification de la pensée d'Édouard Glissant, sa « dernière poétique » pourrait-on dire, puisqu'il s'agit bien de l'aboutissement en somme de toute sa réflexion. Les itinéraires proposés au cours de ce cycle s'achèveront par conséquent avec la part de cette pensée peut-être la moins étudiée à ce jour et dont importe de souligner l'ampleur afin de comprendre réellement l'achèvement de la vision du monde de Glissant. Cette part encore minorée et pourtant fondamentale, c'est celle d'une pensée du « vivant » qui, dans une large mesure, fait la jonction entre les données de la réflexion menée autour des thématiques de l'identité, de l'interculturalité et de l'altérité, avec un nouveau regard sur la pensée écologique envisagée au sens philosophique, anthropologique et politique. Pour le volet d'une réelle conscience écologique glissantienne, ils'agit d'envisager comment l'œuvre est en quête d'une sylbiose de l'homme avec son entour. C'est dire combien cette ultime investigation de l'écrivain lui permit de parachever son concept de Relation, et c'est dire l'importance de cette phase que toute l'œuvre annonçait. C'est ce cheminement autant que cet aboutissement qui seront au centre de cet éclairage, focalisé autour du dernier credo d'Édouard Glissant : « Rien n'est vrai, tout est vivant. »

Conférence donnée à la Mairie du Lamentin (Martinique) et retransmise en direct sur la page Facebook de la Mairie du Lamentin.

Samedi 6 décembre2025, 9h30 (Lamentin), 14h30 (Paris).