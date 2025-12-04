L’histoire culturelle au fil des disciplines - Séminaire du CHCSC, 2e année (UVSQ, Guyancourt)

L’histoire culturelle au fil des disciplines

Au carrefour de plusieurs disciplines, l’histoire culturelle est une approche dynamique et historicisée des phénomènes culturels qui peut embrasser des chemins très divers grâce aux chercheurs qui la pratiquent et selon les disciplines qui informent et motivent leurs spécialités. Par sa composition et ses axes, le Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire qui accueille en son sein de nombreuses approches et des projets scientifiques pluriels récemment menés ou en cours.

Ce séminaire de laboratoire a un double objectif :

– servir d’une part de plateforme d’échanges internes au laboratoire pour mieux faire connaître ces recherches plurielles entre ses chercheurs, qu’ils soient membres pléniers, associés, jeunes docteurs issus du laboratoire ou doctorants;

– interroger d’autre part le rapport que l’histoire culturelle au sens large entretient avec plusieurs disciplines et spécialités en plus de l’histoire, axe naturellement structurant du CHCSC et pivot fondateur du foisonnement des recherches menées sous son égide.

Dans quelle mesure ces diverses disciplines et spécialités emploient-elles l’histoire culturelle dans leur approche? Comment en bénéficient-elles ? Quel est son apport intellectuel et méthodologique spécifique ? Et comment en retour, ces champs disciplinaires et ces spécialités interrogent, enrichissent, travaillent la notion d’histoire culturelle ? Quel est leur apport à elles/eux ?

C’est dans ce va-et-vient qu’il faut comprendre la locution prépositive au fil de selon trois sens :

– dans le sens d’un déroulement, d’une suite, d’un enchaînement des contributions au séminaire du laboratoire qui serviraient de liant et feraient émerger dans l’avenir d’autres synergies

– comme le fil (d’Ariane) qui guide les chercheurs d’une séance à l’autre et les relie à un espace de recherche commun

– mais aussi dans le sens d’une acuité, d’un affinement qui donne du fil / le fil à chaque approche disciplinaire en affûtant ses objets d’étude et ses apports.

Vendredi matin, 10h-13h, salle 526 aux dates suivantes.

26 septembre 2025 : journée inter-laboratoire, présentation des projets et redéfinition des axes

12 décembre 2025 : Evelyne Cohen, Pascale Goetschel, Anne-Claude Ambroise-Rendu, La Revue d'histoire culturelle, XVIIIe-XXIe siècles : présentation, organisation, objectifs

6 février 2025 : Judith Guez et Muriel Molinier, Recherche-création en médiation culturelle inclusive et art numérique : croisement de deux approches au regard de l'histoire culturelle

13 mars 2026 : Martin Guerpin, Malo de La Blanchardière et Marion Brachet, Musicologie et histoire culturelle

27 mars 2026 : Gilles Malandain et Giovanni Vitali, Histoire, histoire culturelle et humanités numériques : Recherches sur la deuxième guerre mondiale

24 avril 2026 : Anatole Le Bras et Paul Marquis, Archives de la folie. Faire de l'histoire sociale et culturelle par les marges (XIXe-XXe siècles)

29 mai 2026 : Évanghélia Stead et Marie-Anne Jagodzinski, Histoire culturelle et études sur le livre

19 juin 2026 : Lise Guillamon-Naudet et Sophie Croisy, Enseigner l'histoire culturelle en licence : objectifs et stratégies d'un cours de L2