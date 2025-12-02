Science-fiction et imaginaires du risque (Paris)

Science-fiction et imaginaires du risque



Mardi 16 décembre 2025 | Association Af2i, 58, rue de Lisbonne, 75008 Paris.

Responsables :

Irène Langlet (ReSF), Christian Walter (LAP, EHESS, CHRONOS)

Comité scientifique :

Christian Walter (“Chronos” Af2i, LAP UMR CNRS / EHESS), Irène Langlet (ReS Futurae, THALIM UMR CNRS / Université Gustave Eiffel), Anne Duprat (Institut Universitaire de France, université Picardie Jules Verne), Simon Bréan (université Sorbonne Nouvelle), Aurélie Huz (université Paris Ouest Nanterre), Comité scientifique de la revue ReS Futurae (https://journals.openedition.org/resf/242), Emmanuel Picavet (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Yvonne Muller (université Paris Ouest Nanterre), Erwan Lamy (ESCP).

Programme

10h Plénière d’ouverture

Anne Duprat | IUF, Université de Picardie Jules Verne

Retour vers le futur : comment la fiction modèle nos attitudes face au risque.

11h Antimondes à l’œuvre, antimondes possibles.

Modérateur : Simon Bréan | Université Sorbonne Nouvelle. THALIM.

Cosmas Gabin Mbarga Asseng | Université de Douala

Le Wakanda comme hétérotopie du risque : espace-temps alternatifs et gouvernance post-probabiliste dans l’afrofuturisme.

Imaginaires du risque génétique dans Star Trek : la science-fiction à l’épreuve des évolutions technoscientifiques.

12h15-13h30 Pause-déjeuner

14h Une disparition des contingences

Modérateur : Irène Langlet | Université Gustave Eiffel. ReS Futurae

Catherine Cormier | Université du Québec à Chicoutimi

Corps parfait, cygne noir : risques transgressifs dans Coquille.

Chasser le hasard de la cité : les dystopies du risque zéro.

Le hasard vernien, cryptogramme du désir de puissance.

16h Utopies concrètes

Modérateur : Aurélie Huz | Université Paris Nanterre. CSLF

Boris Le Roy | Université Aix-Marseille

Produits dérivés financiers et récits spéculatifs : extension du domaine de la tension narrative.

Régulation, anticipation et préparation collective.

17h30 Plénière de clôture

Jean-François Boulier | Président de la commission recherche de l’Af2i

Argument

Entre 2013 et 2023, la chaire Éthique et Finance (FMSH / ISJPS Paris 1 Panthéon-Sorbonne) codirigée par Emmanuel Picavet et Christian Walter, a travaillé sur les enjeux éthiques des modèles de risque en finance, tant du point de vue de leur conception que de celui de leur usage dans les pratiques professionnelles et les réglementations internationales prudentielles visant à stabiliser le système financier après la crise de 2008. La régulation d’un secteur d’activité réalise un encadrement des pratiques. Il s’agit d’imposer ou d’assurer un ordre, en jouant notamment sur les règles (mais aussi sur l’adoption de politiques spécifiques, sur la communication institutionnelle et sur l’aide à la formation de compromis), à un système qui connaît des évolutions spontanées ou endogènes. Elle a pour vocation, maniant des outils classiques de gouvernement mais aussi des formes moins classiques de gouvernance internationale et intersectorielle, d’offrir des assurances ou des garanties aux professionnels et aux usagers (ou clients) dans différents secteurs d’activité. En particulier, des garanties contre les mauvaises pratiques et leurs effets regrettables.

La recherche se poursuit en 2025 avec la commission recherche de l’Af2i et l’axe RSE de l’ISJPS (Paris 1), à travers le séminaire « Régulation responsable » organisé par Christian Walter, Emmanuel Picavet, Erwan Lamy et Yvonne Muller, coorganisé également avec Sorbonne Développement Durable et l’ESCP, dont l’objectif est de faire progresser l’analyse des risques intrinsèques à la régulation et de travailler à établir les modalités d’une normativité adaptée à une représentation adéquate des risques, en donnant de l’importance à la dimension temporelle et aux enjeux sociétaux et environnementaux; plus généralement, il s’agit de réfléchir aux critères de normes « justes » au double sens de l’adéquation (la justesse au regard de l’objet concerné et des objectifs immédiats) et de l’expressivité au regard d’un souci de justice pour une société durable, en arrière-plan.

Dans le cas particulier de la finance, l’analyse des modèles et des réglementations internationales – comme les règles dites de « Bâle III » pour les banques ou la directive européenne dite « Solvabilité II » pour les compagnies d’assurance – a fait apparaître la communication très directe entre des hypothèses de modélisation probabiliste du risque et les contraintes réglementaires imposées aux banques et compagnies d’assurance. Or, ces contraintes peuvent avoir des effets mal maîtrisés sur le système économique dans son ensemble. Cela crée des enjeux de « responsabilité épistémique » selon l’expression qui a prévalu au cours des dernières années (Lamy 2023), par exemple à propos de la diffusion de l’ensemble de représentations que Christian Walter a désignées par la formule d’un « Logos financier » (Walter 2016), un discours structurant qui transporte un imaginaire du hasard dont la trace mathématique est une représentation de l’aléa et de l’avenir et qui peut créer des cygnes noirs endogènes (Walter 2020) par opportunisme rationnel (Picavet 2010), conduisant à l’émergence d’un « risque de régulation » (Le Courtois, Lévy-Véhel et Walter 2020). Par exemple le rapport de la Banque d’Angleterre de 2014 observe une procyclicité dangereuse créée par un usage des modèles de Value-at-Risk à des fins de réduire le risque systémique (Bank of England 2014). Les mesures du risque comme la Value-at-Risk semblent fragiliser le système au lieu de le protéger (Youngman 2011, Vasileiou et Aristeidis 2020). Les rapports actuariels questionnent le corps de règles en interrogeant leur capacité à créer de la procyclicité : « isn’t the risk-based capital regime which is procyclical but regulators’ incentives might be » (Institute and Faculty of Actuaries, 2021) et à encourager l’opportunisme rationnel (Picavet 2010).

Pour aborder dans cet esprit les formes de la bonne gouvernance des pratiques (Picavet 2013), la chaire a introduit la notion de « régulation socialement responsable » avec un double objectif. D’abord attirer l’attention sur les possibles dangers intrinsèques à la régulation, et ensuite orienter la réflexion épistémologique vers la prise en compte des représentations du hasard et du risque qui sont déterminantes : il s’agit aussi de réfléchir à la manière d’élaborer des normes d’une manière responsable au regard des enjeux sociétaux et environnementaux actuels.

Les représentations du risque et du hasard passent par des cadres d’analyse, des modèles (avec leurs hypothèses constitutives), parfois des théories. Les scénarios utilisés dans les réglementations destinées à nous aider à faire face à l’incertitude radicale du futur peuvent s’analyser comme des « romans du hasard » (Walter 2024b). Un enjeu d’aujourd’hui est de penser à nouveaux frais le rapport des sociétés au risque, au hasard et au temps, en tenant compte du témoignage et des ressources offerts par les arts et les créations littéraires qui thématisent le risque et l’aléa. Il a été établi comment les imaginaires littéraires peuvent structurer le champ des imaginaires techniques (Duprat 2025) et comment le roman peut être un outil utile pour révéler les rouages cachés et la circulation du capital financier afin de fournir des contre-récits aux abstractions du capitalisme tardif (De Boever 2018, La Berge 2015, McClanahan 2018, Shonkwiler 2017, Sjol 2020). Parmi les littératures de l’imaginaire, la littérature de science-fiction, dont l’anticipation est un trait distinctif majeur, sera le terrain de cette journée d’étude, sous la direction partenariale de l’Af2i et de la revue ReS Futurae, revue académique arbitrée par les pairs avec évaluation à double insu (https://journals.openedition.org/resf/).

La science-fiction fait apparaître deux manières principales de mettre le hasard en perspective (cf. Gautero 2010) : au sein des mondes fictionnels eux-mêmes, la figuration directe de techniques permettant de contrôler le hasard ou de maîtriser les probabilités ; à l’échelle de la construction des mondes et des scénarios leur donnant vie, l’anticipation des devenirs possibles de la société humaine. Peut-on établir un parallèle utile entre ces apports culturels et la réflexion critique sur la situation de la régulation face à l’aléatoire ? Tel sera l’objet de la rencontre.

En ce qui concerne la mise en scène du hasard, les récits de science-fiction représentent trois types de rapports au hasard. La première représentation concerne le contrôle direct des probabilités : des individus, soit « mutants », soit disposant d’un équipement particulier, influencent les probabilités en leur faveur, qu’il s’agisse d’une « chance » invraisemblable (comme dans Les Armureries d’Isher ou Monde de Mort) ou d’une capacité à prévoir les événements pour guider ses choix (comme dans Isolation). La deuxième suppose une maîtrise scientifique et objectivable des probabilités, jusqu’à guider l’organisation de toute la société : c’est le cadre général du cycle de Fondation d’Asimov, avec la « psychohistoire », mais c’est aussi la science des conjectures qui fait partie du quotidien dans L’Homme stochastique (R. Silverberg), chacun pouvant s’adresser à un stochasticien pour organiser son avenir. La troisième manière lie étroitement exercice du pouvoir et rapport au hasard : cela peut être une valorisation du hasard comme moyen de tenir à distance, statistiquement, un mauvais dirigeant (dans Le Sceptre du hasard ou Loterie solaire) ; cela peut aussi correspondre, comme dans L’Homme des jeux d’Iain M. Banks, à une logique superposant maîtrise d’un jeu complexe et capacité à diriger un empire – manière de suggérer une homologie parfaite entre la carte et le territoire.

La seconde manière d’articuler science-fiction et hasard consiste à interpréter les états futurs de notre monde qui sont anticipés par ses récits comme autant de façons de prendre position sur différents potentiels. La variété des scénarios envisagés, de l’évolution bénéfique vers des situations post-pénurie à la quasi-certitude de l’extinction, interdit toute exhaustivité ici, mais le plus important revient sans doute à l’identification d’un principe d’ensemble : il ne s’agit jamais de décomposer, en une feuille de route idéale, les étapes d’un délitement ou d’une ascension de l’humanité et de ses sociétés, mais plutôt de donner à saisir les conséquences concrètes de ces évolutions, tout en identifiant des points de résilience possibles. Ce niveau de la réflexion invite à porter l’attention sur les phénomènes formels et sémiotiques qui identifient la manière de faire monde et de faire récit en science-fiction, autrement dit sur les signifiants des scénarios du risque ou des romans du hasard. Il s’agira ici de décrire des procédés textuels, iconographiques et médiatiques grâce auxquels des interprétations de mondes futurs se déclenchent, entrent en cohérence et articulent des savoirs, valeurs et concepts du présent aux mondes et sociétés futures imaginaires. L’un des plus connus, et des plus simples à comprendre, consiste à mettre en scène un élément directement compréhensible du présent du lecteur, mais qui est devenu illisible dans le futur du texte. Le déchiffrage de l’élément devenu opaque engagera inévitablement, même si parfois très subtilement, l’articulation du présent et du futur. Un cantique pour Leibowitz de Walter Miller (1962) en est l’exemple canonique ; L’Effondrement de la civilisation occidentale. Un texte venu du futur de Naomi Oreskes et Erik M. Conway (2015) en est un exemple récent très original. On peut faire l’hypothèse que ces procédés – et les phénomènes cognitifs d’abduction, d’induction et de projection qu’ils impliquent – sont essentiels à une pensée du hasard vivante et régulièrement renouvelée.

Les contributions pourront s’inscrire dans les axes suivants :

Figuration du hasard dans la science-fiction : qu’implique la mise en scène du contrôle du hasard et des probabilités dans les récits de science-fiction, à l’échelle des individus ou des sociétés ? Quels enjeux humains ces représentations permettent-elles de symboliser ou de saisir concrètement ? Quelles valeurs les récits conduisent-ils à y associer ?

Avenirs du passé et témoignages du futur : que fait aux anticipations anciennes la recontextualisation de notre lecture présente ? Quels discours et quelles interprétations accompagnent le basculement de l’anticipation des possibles futurs à la réinterprétation uchronique des passés non advenus ? Quelles habitudes cognitives et quelles attentes vis-à-vis d’un rapport probabiliste au futur s’y structurent ?

Fiction et risques contemporains : en quoi les fictions contemporaines permettent-elles de saisir tant les préoccupations actuelles que la gamme des réponses envisageables ? Quels types de « cygnes noirs » est-il possible de concevoir depuis notre position ? Qu’est-ce que la science-fiction permet de comprendre des rapports selon lesquels nous articulons présent et futur, réel et imaginaire, lorsqu’elle fait jouer entre eux une relation à la fois spéculative et métaphorique, celle de l’estrangement cognitif (Suvin, Jameson) ?

Usages pragmatiques des récits de science-fiction : dans quelle mesure le geste d’interprétation des trajectoires fictives vers l’avenir est-il transposable hors de la fiction ? Que changent, à nos cultures du risque, les approches qui tendent à utiliser les conjectures science-fictionnelles pour se préparer sérieusement à l’avenir, à ses crises et aux moyens d’y faire face ?

