Soirée Ent'revues avec Terrain : "Animal culte" (MSH Paris)

Pour l'ultime soirée de sa saison, Ent'revues invite toute l'équipe de la revue Terrain.

L'occasion de nous plonger dans une superbe publication, de comprendre son projet, de partager une approche originale, ouverte et généreuse de l'anthropologie, des sciences humaines et des savoirs.

Marie Morel, Emma Aubin-Boltanski, Pierre-Olivier Dittmar, Emma Gobin, Vanessa Manceron et Anne-Christine Taylor présentent son nouveau numéro et rendent hommage à sa fondatrice et animatrice, Christine Langlois (1950-2025).

JEUDI 11 DÉCEMBRE

18h30

"ANIMAL CULTE "

Une soirée avec l'équipe de Terrain

Hommage à Christine Langlois

avec

Emma Aubin-Boltanski, Pierre-Olivier Dittmar,

Emma Gobin, Vanessa Manceron

et Anne-Christine Taylor

Animation par Marie Morel

Ent'revues

54, boulevard Raspail

75006 Paris

Forum FMSH

1er étage

Réservations et informations

info@entrevues.org