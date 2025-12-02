Enseigner les invisibles : quel corpus de philosophie moderne dans les salles de classe ? (Lyon)

Programme

Jeudi 18 décembre 2025

9h15 Accueil et préambule (Lina DAVY, Marie-Frédérique PELLEGRIN, Mary PURCELL)

Présidence de séance : Marie-Frédérique PELLEGRIN (université Grenoble-Alpes)

9h30 KEYNOTE SPEECH : Sarah HUTTON (u. de York)

« Penser aux penseuses : quelques réflexions sur un programme d’études sur les femmes philosophes »

10h45 Jil MULLER (u. de Paderborn)

« Enseigner les femmes philosophes : correspondances, journaux intimes et la querelle des femmes »

11h30 Nicolas PIQUÉ (UGA-INSPE)

« Enseigner les controverses au risque du contexte, une tension funeste ? »

Présidence de séance : Johanna LENNE-CORNUEZ (u. Jean Moulin Lyon 3)

14h00 Aurélie KNÜFER (u. de Montpellier)

« Enseigner l’histoire queer de la philosophie »

14h45 Elena NÁJERA (u. d’Alicante)

« Le problème de l’autorité intellectuelle. Le cas de Sor Juana Inés de la Cruz »

15h50 Marco MENIN (u. de Turin)

« Rendre visibles les émotions : autrices et cartographie philosophique des Lumières »

17h20 Lina DAVY (u. Jean Moulin Lyon 3) et Mary PURCELL (Duke u.)

« Project Vox Showcase »

—

Vendredi 19 décembre 2025

Présidence de séance : Mathilde BOMBART (u. Lumière Lyon 2)

9h30 KEYNOTE SPEECH : Lisa SHAPIRO (u. McGill)

« (L’histoire de) la philosophie de l’esprit en tant que la philosophie de l’éducation »

10h45 Ernest MBONDA (u. de Montréal) :

« L’"oubli" de la philosophie africaine dans l’enseignement de la philosophie : comment et pourquoi ? »

11h30 Thierry HOQUET (u. de Nanterre)

« Trucs, astuces et cas pratiques pour enseigner les auteurs qui ne figurent pas au programme »

Présidence de séance : Lina DAVY (u. Jean Moulin Lyon 3)

14h00 Clément RAYMOND (Lycée Léonard de Vinci, Villefontaine)

« Faire parler la poudre : découvrir les civilisations amérindiennes derrière les mythologies technicistes de Francis Bacon »

14h45 Anne-Lise REY (u. de Nanterre)

« Le canon : entre inclusion et explosion »

15h30 André CHARRAK (u. Panthéon -Sorbonne Paris 1)

« L’absence de la philosophie chinoise dans les corpus modernes »

—

Avec le soutien du Grant "Extending New Narratives in the History of Philosophy"

(https://ihrim.ens-lyon.fr/recherche/contrats/article/grant-extending-new-narratives-in-the-history-of-philosophy)