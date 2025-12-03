Fabrique d'un roman : La Folie Océan de Vincent MESSAGE, invité du séminaire « L'écriture de la pensée » Bruno Clément et François Noudelmann

La prochaine séance de "L'écriture de la pensée" se tiendra



le vendredi 12 décembre

de 15h à 17h



- dans notre salle habituelle (Bibliothèque du CELLF, escalier I, 2e étage de la Sorbonne, entrée par le 17 rue de la Sorbonne ou mieux, par le 14 de la rue Cujas). L'invitation jointe à ce courrier (ainsi qu'une pièce d'identité) est obligatoire pour entrer dans l'enceintee de l'université. L'invitation en question est à retirer auprès de .

- comme d'habitude, vous pourrez si vous le souhaitez ou si vous ne pouvez vous déplacer assister et participer à cette séance en visio en activant le lien suivant: https://nyu.zoom.us/j/98694194286



Pour cette dernière séance de l'année 2025, nous avons le plaisir de recevoir



Vincent MESSAGE



qui a souhaité nous entretenir de son dernier roman sous forme d'un entretien dont il nous donne ci-dessous le titre et l'esprit.

La Folie Océan est en vente dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, mais Vincent donne un peu plus bas le moyen de s'en faire une idée. Une idée seulement! Rien ne saurait remplacer bien sûr la lecture du roman dans son intégralité.

Venez nombreux, venez nombreuses, faites venir qui vous voulez!

A très bientôt donc, bien amicalement à tous et à chacune, à chacun, à tous



Bruno Clément



Vincent Message: "La Folie Océan - fabrique d'un roman"



Je me propose, au fil de cet entretien, de revenir sur les partis pris esthétiques qui ont guidé l'élaboration de mon roman La Folie Océan.

Ce roman est né du désir de montrer l'océan non comme le simple théâtre d'actions humaines, mais comme un milieu intensément vivant, encore largement méconnu, et pourtant décisif dans l'histoire du système Terre. Je l'ai construit à partir d'une enquête de terrain qui m'a permis de cartographier les conflits de valeurs que la crise écologique suscite en Bretagne, en particulier autour de la recherche océanographique, de la pêche et des aires marines protégées. En incarnant des personnages qui sont les travailleurs de la mer d'aujourd'hui, l'enjeu était d'écrire un roman qui ne s'en tienne pas aux scènes de la vie privée, mais qui prenne en charge la complexité et la technicité de leur agir professionnel.

Le roman tente de littérariser des savoirs (scientifiques ou techniques) et des positionnements politiques (dans ce qu'ils ont de plus instable et intime), et se constitue par là-même en interdiscours - dans un équilibre dont il faut bien reconnaître qu'il est toujours précaire. Il s'agit enfin d'un livre qui, par une pratique de l'écopoétique, cherche à faire la part belle aux vies animales autres qu'humaines, et à contribuer ainsi à l'émergence d'une pensée plus fine des rapports interespèces.



Voici la 4ème de couverture du roman :



Biologiste spécialiste du plancton, Maya partage la vie de Bruno, qui travaille dans le même laboratoire qu’elle à Paris. Elle entretient aussi une liaison assumée avec Quentin, un homme plus jeune qui a grandi sur le littoral nord de la Bretagne. Devenu plongeur pour la réserve des Sept-Îles, il y suit les phoques gris et la plus importante colonie d’oiseaux de France, peuplée de fous de Bassan. Fils d’un pêcheur dont l’activité a périclité, Quentin milite contre les chalutiers industriels qui accaparent les ressources marines. L’été 2019, Maya se demande s’il ne serait pas temps de choisir entre les deux hommes qu’elle aime, surtout si elle veut un enfant. Lorsqu’elle rejoint Quentin sur la Côte de Granit rose, elle est frappée de le trouver si fébrile. Il faut dire qu’il a commencé à recevoir des menaces de mort.

Dans ce livre animé d’une fascination profonde pour l’océan et la beauté de la vie qu’il abrite, Vincent Message explore avec un sens aigu du romanesque les conflits que fait naître la crise écologique.



On peut en lire les premières pages ici :

https://www.seuil.com/ouvrage/la-folie-ocean-vincent-message/9782021572100



Et pour vous en donner un avant-goût, j'ai été invité à en parler au 28 minutes d'Arte, dont le replay est ici :

https://www.arte.tv/fr/videos/129540-001-A/ce-thriller-ecologique-nous-plonge-dans-le-monde-foisonnant-des-oceans/



Romancier et essayiste, Vincent Message enseigne la littérature, la création littéraire et les humanités environnementales à l’Université Paris 8 Saint-Denis.

Son premier roman Les Veilleurs (Seuil, 2009, prix Virgin-Lire), revisite les codes du roman policier en explorant les rêves d’un homme auteur d’un crime de rue. Dans Défaite des maîtres et possesseurs (Seuil, 2016, prix Orange du Livre), il imagine un monde dans lequel de nouveaux venus nous font connaître le sort que nous réservions auparavant aux animaux. Cora dans la spirale (Seuil, 2019) fait le portrait d’une femme prise dans la tourmente de la crise économique de 2008 et confrontée à la violence du monde de l’entreprise. Les Années sans soleil (2022) met en scène un écrivain qui traverse la pandémie de coronavirus en enquêtant sur un épisode méconnu de l’histoire du climat.

Dans son dernier roman paru, La Folie Océan (2025), il explore les rapports que nous entretenons avec l’océan et les conflits que la crise écologique fait naître dans le monde marin.