Design, narration(s) et théorie(s) littéraire(s). Au prisme de l’œuvre de Pierre Bayard (ENS Paris Saclay)

À la suite du colloque organisé à Chicago en 2024 autour de l’œuvre de Pierre Bayard, nous proposons de poursuivre nos échanges et nos réflexions autour des enjeux partagés par les designs spéculatifs/critiques, les pratiques narratives (littératures, cinéma, arts, jeux vidéos, …) et les théories littéraires, en organisant un colloque international qui se tiendra à l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle, à Paris, du 3 au 5 décembre 2025. Cet évennement associe l'ENSCI les Ateliers - ENS Paris Saclay, (Centre de recherche en Design), l'Université Paris Nanterre (HAR), Sorbonne Nouvelle (CERAM), l'Université de Pau et des Pays de l’Adour (laboratoire IKER-UMR 547) et l'Université Paris 8.

Télécharger le programme du colloque…

—

Informations pratiques

ENSCI les Ateliers, ENS Paris Saclay, (Centre de recherche en Design)

48 rue Saint-Sabin, 75011 Paris.

Mercredi 3 décembre, Salle Charlotte Perriand

Jeudi 4 décembre, Salle Charlotte Perriand

Vendredi 5 décembre, Salle Richard Lenoir

Lien d'inscription…

