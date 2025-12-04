L'histoire culturelle au fil des disciplines : Evelyne Cohen, Pascale Goetschel, Anne-Claude Ambroise-Rendu, La Revue d'histoire culturelle, XVIIIe-XXIe siècles : présentation, organisation, objectifs (UVSQ, Guyancourt)

Le Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (CHCSC) reçoit La Revue d'histoire culturelle, XVIIIe-XXIe siècles. Grâce à trois membres du comité de rédaction, Evelyne Cohen, Pascale Goetschel, Anne-Claude Ambroise-Rendu, cette séance évoquera la naissance de la revue qui sera présentée, son organisation et ses objectifs