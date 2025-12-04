Journée d'études (CPGE) : « L'Ailleurs » (Lycée Lamartine, Paris)

Journée d'études (CPGE) : « L'Ailleurs »

« Antiquité, territoire des écarts »

Journée organisée par Cassandre Martigny et Marie Saint Martin

Lycée Lamartine, Salle théâtre (événement en hybride)

La journée d’études, qui se déroulera le vendredi 13 mars 2026 autour du thème de culture antique au programme des ENS pour les années 2025-2027, « L’Ailleurs », a pour objectif d’interroger ce concept dans l’Antiquité gréco-latine. Le programme permet d’appréhender cette notion autant dans ses réalités géographiques et historiques que littéraires.

PROGRAMME

9h00 Ouverture de la journée



Première session – Du mythe à l’histoire : penser l’espace à partir de ses ailleurs



9h30 Claude CALAME (EHESS) – De l’ailleurs du mythe à l'espace politique : les conclusions étiologiques des tragédies d’Euripide

10h00 Liza MERY (Université Paris Nanterre) – Les géographies imaginaires des historiens romains : la Numidie de Salluste et la Germanie de Tacite

10h30 Mathilde CAZEAUX (ENS de Lyon) – La traversée du désert : Caton en terre d’Afrique (Lucain, Pharsale, chant 9)

11h00 Domitille CORNEVIN (Sorbonne Université) – Les routes commerciales antiques au-delà de la Méditerranée

12h00 Déjeuner

Deuxième session – Quand l’ailleurs permet de penser l’ici

14h00 Florence DUPONT (Université Paris-Cité) – La Grèce comme altérité incluse à Rome : les litterae latinae

14h30 Romain BRETHES (Lycée Jeanson de Sailly/AnHiMa) – Ils attacheront une blanche couronne à leurs tempes noircies : peut-on parler d'une question raciale dans les Ethiopiques d'Héliodore ?

15h00 Carole BOIDIN (Université Paris Nanterre) – La fabula Graecanica d'un « Algérien d'autrefois » : L'Âne d'or et le jeu sur les identités

15h30 Tristan MAUFFREY (Université Sorbonne Nouvelle) – L'ailleurs de l'autre : imaginaires croisés de la Chine et de Rome au début de notre ère

16h00 Conclusions de la journée

Pour assister à la journée à distance, merci de prendre contact par avance avec Marie Saint Martin (saintmartin.marie@orange.fr).