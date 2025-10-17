Claudio Albertani, Le jeune Victor Serge

« L’avenir m’apparaît plein de possibilités plus vastes que celles que nous entrevîmes par le passé. À cette condition unique, devenue un impératif catégorique : de ne jamais renoncer à défendre l’homme contre les systèmes qui planifient l’anéantissement de l’individu. » Victor Serge

Victor Serge est un auteur et militant révolutionnaire, né en 1890 à Bruxelles, mort à Mexico en 1947. Anarchiste à Paris dans les années 1910, révolutionnaire à Moscou dans les années 1920, déporté à Orenbourg (Oural) dans les années 1930 pour son opposition à Staline, il est une figure majeure et oubliée du XXe siècle.

Dans cette étude foisonnante, qui s’attarde sur ses années de formation politique, on suit le jeune anarchiste illégaliste, compagnon de la bande à Bonnot, coanimateur du journal l’anarchie (avec sa compagne Rirette Maîtrejean). Une plongée dans le monde des marges politiques bruxelloises et parisiennes puis dans les tréfonds des prisons franciliennes. Enfin, au terme de cinq années de détention (1912-1917), une immersion dans la Barcelone ouvrière et insurgée, prérévolutionnaire.

Une biographie politique passionnante qui se lit comme un roman.

