Victor Serge, Les Hommes dans la prison

« Je marcherai sur cette route noire, tant qu’il faudra. Peut-être jusqu’à la folie ou la mort ? Si l’une ou l’autre me renverse, ce sera de haute lutte, malgré moi, sans que j’aie consenti à les craindre. La prison, je la vaincrai. »

En janvier 1912, Victor Serge est arrêté à Paris. Il est accusé d’être l’idéologue et le complice de la bande à Bonnot, un groupe de braqueurs anarchistes. Il va passer cinq années en prison, à la Santé puis à Melun. En 1930, il publie ce premier roman chez Rieder. Un récit « vécu », à caractère autobiographique, où le premier plan est occupé par l’épopée d’êtres humains qui luttent, échouent et triomphent. Ce « roman polyphonique de compassion et de solidarité » (Susan Sontag) est un grand livre sur la prison. À bien des égards, il anticipe les recherches de Michel Foucault décrivant avec force détails l’horreur des prisons et de leur fonctionnement.

*

Victor Serge est né en 1890 à Bruxelles, mort à Mexico en 1947. Militant anarchiste à Paris dans les années 1910, révolutionnaire à Moscou dans les années 1920, déporté en Sibérie dans les années 1930 pour son opposition à Staline, il est une figure majeure et oubliée du siècle XX.