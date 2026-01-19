Après le théâtre
Déjà salué par Fabula, le premier volume des écrits de Jerzy Grotowski, paru à L'Arche en 2023, était consacré à la période des années 1954 à 1969. Le deuxième volume paraît ces jours-ci pour couvrir les années 1970-1998, qui constituent sa phase post-théâtrale, centrée sur la rencontre interhumaine, les sources des techniques dans l’histoire du théâtre mondial et la relation écologique à l’environnement : le "parathéâtre" (1970-1978) et le "Théâtre des Sources" (1976-1982). En 1982, il quitte la Pologne à la suite du coup d’État et de l’instauration de la loi martiale et s’installe aux États-Unis, où il fonde l’Objective Drama Program à l’université de Californie d’Irvine (1983-1986). Après cette parenthèse américaine, il développe finalement l’"art comme véhicule" (1986-1999) auprès de son Workcenter à Pontedera, en Italie. Le volume comprend notamment la leçon prononcée en 1997 au Théâtre des Bouffes du Nord pour inaugurer sa chaire d’Anthropologie théâtrale au Collège de France. Fabula vous invite à feuilleter le volume sur le site de l'éditeur…
Signalons au passage le volume de Théâtre/Public consacré aux "Scènes polonaises" d'aujourd'hui, à l'initiative d'Agniezska Zgieb. À travers une série d’entretiens croisés, de témoignages et d’études de cas, se trouvent questionnés les formes et les récits qui s’y inventent, les trajectoires qui s’y affirment, les tensions et les rapports de force qui s’y nouent. Le sommaire en est d'ores-et-déjà accessible sur Cairn via Fabula…