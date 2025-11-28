Jerzy Grotowski, Écrits, vol. II : 1970-1998

Traduit du polonais par Marie-Thérèse Vido-Rzewuska, et de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol par Mario Biagini et Myriam Bloedé.

Édition sous la direction de Mario Biagini, avec la collaboration de Michelle Kokosowski.

L’édition en deux volumes des écrits de Jerzy Grotowski trace l’itinéraire intellectuel d’un artiste majeur de la deuxième moitié du XXe siècle, de 1954 à 1998.

Le premier volume des écrits de Jerzy Grotowski, paru à L'Arche en 2023, est consacré à la période des années 1954 à 1969 ; il rassemble articles, essais, reportages, transcriptions de conférences et d’entretiens – pour l’essentiel inédits en français –, et propose une nouvelle traduction des textes de Grotowski qui composent le livre Vers un théâtre pauvre. De ses écrits politiques de jeunesse, en faveur d’une réforme du socialisme en Pologne, en passant par la fondation, à l’âge de vingt-six ans, du Théâtre Laboratoire à Opole, et ensuite à Wrocław, jusqu’à sa dernière mise en scène en 1969, Apocalypsis cum figuris, ces textes témoignent d’une pensée en perpétuel mouvement – une pensée toujours liée à la pratique, la création et la recherche sur l’art de l’acteur et de la mise en scène.

Après ces premières périodes de travail, Jerzy Grotowski annonce en 1970 qu’il ne mettra plus en scène de spectacle. Il entre alors dans une phase post-théâtrale, centrée sur la rencontre interhumaine, les sources des techniques dans l’histoire du théâtre mondial et la relation écologique à l’environnement : le « parathéâtre » (1970-1978) et le « Théâtre des Sources » (1976-1982). En 1982, il quitte la Pologne à la suite du coup d’État et de l’instauration de la loi martiale et s’installe aux États-Unis, où il fonde l’Objective Drama Program à l’université de Californie d’Irvine (1983-1986). Après cette parenthèse américaine, il développe finalement l’« art comme véhicule » (1986-1999) auprès de son Workcenter à Pontedera, en Italie.

En 1997, une chaire d’Anthropologie théâtrale au Collège de France sera créée spécialement pour lui – sa leçon inaugurale se tiendra au Théâtre des Bouffes du Nord, le théâtre de Peter Brook, et est ici publiée pour la première fois. Les écrits rassemblés dans ce second volume sont la somme d’une vie de chercheur infatigable.

—

Sommaire du volume II :

Avant-propos, par Mario Biagini



Proposition de collaboration

Ce qui fut

Holiday [Święto] : le jour qui est saint

Comment pourrait-on vivre

Je vous vois, je réagis à votre présence

Discours à l’occasion de la rencontre « Osterwa après un quart de siècle »

Ce jour saint deviendra possible

À côté du théâtre

L’artiste dans la société contemporaine

Institut Laboratoire. Programme 1975-1976

Conversation avec Grotowski. Entretien mené par Andrzej Bonarski

La Montagne. Project : The Mountain of Flame

Les recherches du Théâtre Laboratoire. Entretien mené par Tadeusz Burzyński

Le monde devrait être un lieu de vérité

L’action est littérale

Le bar planétaire est un endroit très intéressant

Sur les traces du Théâtre des Sources

Sur la pratique du romantisme

Le « Théâtre des Sources » de Grotowski. Entretien mené par Tadeusz Burzyński

Causerie sur le théâtre pour la jeunesse scolaire

Hypothèse de travail

Grotowski : vingt ans d’activité. Entretien avec Ugo Volli

Lois pragmatiques

Théâtre des Sources

Tiers Théâtre. Entretien avec Richard Schechner sur Eugenio Barba

Le metteur en scène comme spectateur professionnel

Orient/Occident

Tu es le fils de quelqu’un

le Performer

Le montage dans le travail du metteur en scène

Pour le bon plaisir de Michelle Kokosowski. Conversation avec Michelle Kokosowski, recueillie par Blandine Masson

Seule la qualité sauvera le théâtre de groupe. Entretien mené par Edgar Ceballos

De la compagnie théâtrale à l’art comme véhicule

Le Prince constant de Ryszard Cieślak. Rencontre « Hommage à Ryszard Cieślak », 9 novembre 1990

Discours de Jerzy Grotowski lors de la réception du titre de docteur Honoris Causa

C’était une sorte de volcan

Préface au livre de Thomas Richards, Travailler avec Grotowski sur les actions physiques

Un regard depuis le Workcenter. Entretien mené par Franco Quadri

Ce qui restera après moi… Entretien mené par Jean-Pierre Thibaudat

La lignée organique au théâtre et dans le rituel. Leçon inaugurale au Collège de France

Message enregistré pour les étudiants et enseignants de l’École supérieure de théâtre de Cracovie

Anthropologie théâtrale

Texte sans titre

Note pour les amis



Grotowski ou le passeur de frontières, par Marc Fumaroli



Index.